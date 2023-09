Installé près de Perpignan, Gameside, le spécialiste de l'escape game, part à la conquête de l'Europe

C'est une succès story made-in Pyrénées-Orientales. A Saleilles, lancé en 2021, le succès du concept Gameside n'en finit pas de grandir. A tel point que le spécialiste des escape game et de l'action game va désormais faire des petits et compte lancer plusieurs franchises en France et à l'étranger.

