Intelcia va passer de 350 à 500 téléconseillers à Charleville-Mézières en 2022

Implanté dans 16 pays, Intelcia a ouvert sa 85ème plateforme téléphonique à Charleville-Mézières ce jeudi 9 mars 2022. Le bâtiment situait avenue du Petit-Bois, abritait auparavant la Chambre d'Agriculture. Une centaine de postes de travail y sont opérationnels depuis le mois de décembre. Environ 80 téléconseillers y opèrent pour le compte de deux entreprises : un courtier et une société d'assurance et prévoyance santé.

Grâce au recours accru au télétravail, cette nouvelle plateforme permettra de recruter plus largement. Implanté depuis 2018 à Charleville-Mézières, Intelcia y assure le suivi des cartes grises et des permis de conduire pour le compte de l'Agence nationale des titres sécurisés. Avec cette nouvelle implantation, l'objectif du PDG, Karim Bernoussi, est de "diversifier le portefeuille de clients pour ne pas être dépendant d'un seul client et offrir d'autres évolutions aux salariés". Il prévoit déjà de recruter 150 collaborateurs supplémentaires d'ici la fin de l'année 2022, ce qui porterait à 500 l'effectif total d'Intelcia à Charleville-Mézières.