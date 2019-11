L'épisode méditerranéen a tué quatre personnes dans le Var ce week-end, selon le dernier bilan. Ces intempéries ont causé 20 000 sinistres d'après une évaluation provisoire du cabinet d’expertise et gestion des sinistres Saretec.

Intempéries : 20 000 sinistres dans le Var et les Alpes-Maritimes selon un premier bilan d'experts

Var, France

Saretec France, un cabinet d’expertise et de gestion des sinistres, a établi un bilan provisoire des intempéries qui ont principalement touché le Var et les Alpes-Maritimes, ce week-end. Sur France Info, Jean-Vincent Raymondis, directeur général adjoint de Saretec fait état de 7 000 bâtiments sinistrés, dont une majorité d'habitations et quelques entreprises. 12 000 autres sinistres devraient être déclarés, en raison des dégâts des eaux : infiltrations, coulées de boue, ruissellement. Cela porterait donc, selon ce bilan provisoire, à 20 000 le nombre de sinistres. 70% d'entre eux se situent dans le Var, 30% dans les Alpes-Maritimes.

Il est trop tôt pour connaître le coût global des intempéries, Saretec estime qu'il s'élèvera à environ 300 millions d'euros. Le dernier bilan humain fait lui état de 4 morts et un disparu.