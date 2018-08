Intempéries du printemps : 32 communes marnaises et ardennaises reconnues en état de catastrophe naturelle

Par Philippe Rey-Gorez, France Bleu Champagne-Ardenne

L’arrêté a été publié au journal officiel ce mercredi 15 août : six communes marnaises et 26 ardennaises sont reconnues en état de catastrophe naturelles pour les inondations et coulées de boue de mai et juin dernier. Les personnes concernées ont dix jours pour contacter leur assurance.