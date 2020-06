Intempéries en Bretagne : de la pluie très attendue par les agriculteurs

La Bretagne, et notamment l'Ille-et-Vilaine, avait connu une longue période de sécheresse au printemps après un hiver très humide. La pluie, qui est tombée sans discontinuer durant toute la journée de jeudi 11 juin, est la bienvenue pour les agriculteurs. Eric Bocel est maraicher à Pacé, près de Rennes. Dès le début de la journée, il a revêtu ses bottes et son ciré pour ramasser avec son équipe les salades en plein champs, les navets ou les radis. A quelques jours de l'été , la pluie est très appréciée sauf quand on travaille la terre "heureusement ça ne va durer qu'une journée car on s'en lasse rapidement" admet Eric Bocel.

C'est la période des semis d'hiver

"Pour les semis et plantations, on attendait la pluie. La plante va être bien , ça va mouiller en profondeur. On a planté une partie des poireaux d'hiver, les céleris , les pommes de terre, les potirons. Tous ces légumes vont apprécier" explique avec le sourire Eric Bocel. Alors que ces dernières années les orages se multiplient et ne font que lessiver les sols, cette pluie abondante et régulière pénètre bien dans les sols. "On arrive mi-juin et de la pluie est annoncée pour la semaine prochaine, c'est de bon augure avant l'été sachant qu'après la mi août les nuits sont plus fraiches et donc la sécheresse s'éloigne . On devrait passer un été tranquille" assure le maraicher. "Tout le milieu agricole apprécie".