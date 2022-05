Intempéries en Mayenne : la FDSEA 53 et les Jeunes agriculteurs lancent un appel à la solidarité

Alors que les orages ont causé de nombreux dégâts ce vendredi en Mayenne, notamment dans le sud et dans l'est du département, la FDSEA 53 et les Jeunes agriculteurs de la Mayenne lancent un appel à la solidarité ce vendredi pour les agriculteurs touchés dans cet épisode orageux.

Après le passage de l'important épisode orageux qui a touché la Mayenne ce vendredi, causant de nombreux dégâts notamment dans le sud et l'est du département, les deux syndicats agricoles la FDSEA 53 et les Jeunes agriculteurs de la Mayenne lancent un appel à la solidarité ce vendredi soir dans un communiqué pour aider les agriculteurs les plus touchés par ces intempéries.

Des dons de semences de maïs

Depuis ce vendredi matin, "les agriculteurs de ces secteurs du département ne cessent de recenser les dégâts qui, bien qu’hétérogènes, apparaissent déjà chez beaucoup d’entre eux comme inédits par leur importance", peut-on lire, "les conséquences de ces aléas climatiques sont vécues comme un drame pour bon nombre d’entre eux". c'est pourquoi les syndicats "activent une plateforme de dons de semences de maïs en faveur des agriculteurs touchés".

"Nos deux syndicats agricoles en appellent conjointement l’ensemble de la profession agricole à faire des dons de semences de maïs (reliquats de sacs sur les exploitations) à l’adresse contact@fdsea53.fr", écrit le communiqué. Il suffit d'indiquer le nom, prénom, adresse et quantité de semences que vous souhaitez fournir.

Plusieurs exploitants ont constaté que leurs blés, orges ou encore jeunes pousses de maïs ont été hachés par les orages et la grêle, certains ont même eu des toitures arrachées.