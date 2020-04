Intempéries : entre 500 et 600 hectares de vignes touchés par la grêle vendredi dans le Bergeracois

C'étaient les premiers orages de la saison et ils ont durement touché le Bergeracois. Vendredi soir d'importantes averses de grêles sont tombées dans le secteur et sur les vignes. Certains domaines sont impactés à 70, 80 voire 100 %. Cela concerne principalement l’appellation Montravel et les communes de Saint-Méard-de-Gurçon, Montazeau et Fougueyrolles.

à lire aussi Dordogne : la grêle provoque des dégâts dans une partie du vignoble de Bergerac

"Il ne reste que le tronc et les branches"

Quatre jours après, la profession estime qu'entre 500 et 600 hectares de vignes ont été touchés. "Il y a des parcelles qui ont perdu toutes les pousses vertes. Il ne reste que le tronc et les branches qui avaient été taillées, constate Éric Chadourne, président de la fédération des vins de Bergerac et Duras. Alors la nature est bien faite, quand il y a un bourgeon de cassé il y en a toujours un second voire un troisième de secours. Mais ils donnent moins. Le premier bourgeon, c'est le plus fructifère."

Il s'attend à des récoltes en forte baisse surtout que la vigne avait déjà subi le froid au mois de mars. "Certaines de ces vignes avaient déjà connu le gel. Ça commence à faire beaucoup", remarque-t-il.

Éric Chadourne, président de la fédération des vins de Bergerac et Duras Copier

Il promet des mesures de la fédération pour les vignerons notamment ceux qui ne sont pas assurés. Car même avant la grêle, le secteur subissait déjà la crise sanitaire actuelle avec la fermeture des commerces et des restaurants.