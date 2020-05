INTERcampus en Champagne Ardenne soutien les étudiants fragilisés par le Covid

INTERcampus, qui fédère les corporations étudiantes en Champagne Ardenne, note une détresse plus importante depuis le confinement. Elle apporte son soutien matériel et psychologique grâce notamment aux AGORAés

Les AGORAés, sont des espaces d’échanges et de solidarité qui se composent d’un lieu de vie ouvert à tous et d’une épicerie solidaire accessible sur critères sociaux. Portée et gérée par des étudiants pour des étudiants, les AGORAé sont des lieux qui œuvrent pour l’égalité des chances d’accès et de réussite dans l’enseignement supérieur.

Les deux AGORAés rémoises sont régulièrement livrées par la Banque Alimentaire

Une détresse plus importante

En situation normale, on a un ou deux dépannages par mois, là on en fait 15 ou 20 par semaine, Mateo Mevizeu, le président d’INTERcampus

Mateo Mevizeu, le président d’INTERcampus note une détresse plus importante depuis cette période de confinement. Les dépannages, c’est à dire les aides alimentaires d’urgence demandées auprès des assistantes sociales sont plus nombreuses. En situation normale, on a un ou deux dépannages par mois, là on en fait 15 ou 20 par semaine

A l'AGORAé, un étudiant dépense en moyenne 1.75 € par passage et repart avec 2 sacs de courses. Il paye le kg de fruits et légumes seulement 3 centimes.

250 étudiants fréquentent régulièrement les deux AGORAés rémoises. Ce chiffre a bien diminué depuis le début de la crise sanitaire. Beaucoup d'étudiants rentrés dans leur famille pour le confinement ne reviendront sans doute pas avant septembre prochain en raison de la fermeture de l'URCA. Ils sont donc environ 80 à continuer de s'approvisionner auprès de l'AGORAé.

Mais ces chiffres ne traduisent pas la réalité de la situation car beaucoup d'étudiants n'osent pas contacter l'université ou se tourner vers les assistantes sociales pour obtenir une aide. Le recensement des étudiants en difficulté est donc compliqué pour INTERcampus. On communique donc un maximum par les réseaux sociaux ou les médias pour les informer

Certains étudiants ont perdu leur travail et ont du mal à payer leurs factures. On essaye donc de faire en sorte qu'ils aient au moins de quoi manger

Avec 1.75€, un étudiant repart avec 2 sacs de course. Il paye le kilo de fruits et légumes 3 centimes.

Besoin de produits d'hygiène

C'est la banque alimentaire qui fournit les deux épiceries sociales étudiantes et les livraisons sont généralement assez conséquentes, mais Mateo Mevizeu envisage de faire des achats de denrées auprès des producteurs locaux pour soutenir la filière des circuits courts impactée par la crise sanitaire.

Par ailleurs, les AGORAés ont d’autres besoins plus spécifiques : On a surtout besoin de produits d'hygiènes. Ils sont très peu donnés par la Banque Alimentaires et les collectes en magasins ont été suspendues durant ces 8 dernières semaines.

Les bénévoles d'INTERcampus contournent le problème en faisant appel à des savonneries locales comme la Savonnerie Rémoise qui les fournit. Mais les besoins concernent aussi des produits comme la mousse à raser ou les protections hygiéniques. Ces dernières étant, précise Matéo Mevizeu, une des problématiques de la précarité étudiante en raison de leur coût important.

Heureusement, avec le déconfinement, les collectes en magasin vont pouvoir de nouveau être organisées.

Soutien matériel et psychologique

Il faut accompagner ce public dans le déconfinement et lui fournir des masques, donc de nombreux bénévoles de l’AGORAé ont sorti les machines à coudre et ont fabriqué plus de 250 masques sur le point d'être distribués.

Et enfin, en plus de ce soutien matériel, INTERcampus met également en place un accompagnement psychologique pour les étudiants fragilisés en proposant des séances gratuites avec un psychologue.