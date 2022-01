Interdiction de boire debout dans les bars : " ça créé de nouvelles jauges" pour ce gérant de café Lavallois

A partir de ce lundi 3 janvier, il sera interdit de boire debout dans les bars et les cafés. Une mesure qui passe mal auprès de beaucoup de gérants d'établissements. Certains ont l'impression qu'en plus de leur imposer de nouvelles contraintes, cela créé des jauges dans les établissements.

C'est "l'incompréhension" pour Bruno, un habitué du café Royal à Laval. Pour lui, boire son café au comptoir, c'est un petit plaisir. Mais c'est un plaisir dont il va devoir se passer : à partir du lundi 3 janvier, il devient interdit de boire debout dans les bars, ou au comptoir.

Qu'on soit assis ou debout, si on a le Covid, je ne vois vraiment pas ce que ça change

Le gouvernement a pris cette mesure pour tenter d'enrayer la montée épidémique dans le pays. Mais pour cet habitué, ça n'a pas de sens "Qu'on soit assis ou debout, si on a le Covid, je ne vois vraiment pas ce que ça change, explique Bruno. En plus on nous demande le pass sanitaire, on nous contrôle comme des enfants ... Franchement je viens moins souvent au café parce qu'il y a moins de convivialité."

Et du côté des gérants, c'est la même chose. Ludovic Garnier est le cafetier. Il discute parfois avec les clients ou comptoir, mais il va devoir s'adapter. "En fait, cette mesure va nous créer des jauges, explique t-il. Je vais avoir moins de places dans mon bar, et dés qu'il n'y aura plus de chaises, les clients vont devoir faire demi-tour". De plus, avec le télétravail, il risque d'avoir moins de clients la journée

Une mesure qui devrait durer trois semaines

Mais pour lui, ça vaut mieux qu'une fermeture ou qu'un confinement. "On va s'adapter, qu'est ce qu'on peut faire d'autre", explique dépité le cafetier. La mesure devrait prendre fin dans trois semaines. Ce lundi 3 janvier, les gérants des cafés ainsi que ceux de tous les secteurs impactés par les nouvelles mesures pour tenter d'enrayer la montée épidémique seront reçus par Bercy.