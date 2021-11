Interdiction de manifester dans le centre-ville de Nancy : un périmètre respecté mais critiqué

Près 350 personnes ont défilé dans les rues de Nancy ce samedi 20 novembre contre le pass sanitaire et l'action du gouvernement. Une manifestation également contre le nouvel arrêté préfectoral, interdisant d'accès une large partie du centre-ville à toute manifestation jusqu'au 2 janvier pendant la durée des fêtes de la Saint-Nicolas.

Un arrêté qui ne passe pas et que l'association organisatrice, le Bloc Lorrain, qualifie "de mesures liberticides et anticonstitutionnelles du préfet de Meurthe et Moselle". Plusieurs collectifs ont également déjà dénoncé cet arrêté, et une concertation est en cours pour le contester en justice.

Dans le cortège contre le pass sanitaire plusieurs manifestants critiquent l’arrêté préfectoral © Radio France - Léo Limon

Le cortège de ce samedi a respecté le périmètre et emprunté par exemple la rue Jeanne d'Arc. Plusieurs points de blocage ont été réalisés par les manifestants à différents carrefours durant quelques minutes. Des opérations qui ont provoqué des bouchons dans le centre-ville et quelques altercations entre manifestants et automobilistes selon la police.

Malgré le respect du nouveau périmètre, les critiques restent vives. "Il ne faut pas faire tâche dans la belle ville de Nancy, il faut montrer que l'on est très obéissant. Mais pour nous être un bon citoyen ce n'est pas ça, c'est remettre en question tout le narratif officiel que l'on nous assène" explique Fabienne qui voudrait faire entendre sa voix dans le centre-ville. Du côté du Bloc Lorrain on dénonce aussi l'arrêté, le qualifiant de stratégie politique: "c'est juste un moyen de nous faire taire, mais on ne lâchera rien" proteste Sam.