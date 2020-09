Les rassemblements de plus de 30 personnes interdits dès lundi dans le Gard : des mariages déjà reportés

Les évenements rassemblant plus de 30 personnes doivent être annulés ou reportés depuis le classement des départements du Gard et de la Lozère en zone d'alerte ce mercredi. Un nouveau coup dur pour les professionnels de l'évènementiel et les particuliers.

Les départements du Gard et de la Lozère ont été classés ce mercredi parmi les 69 départements en "zone d'alerte" de circulation du virus de la Covid-19. Il s'agit du premier niveau de vigilance sur les trois catégories de risque établies par le ministre de la Santé : alerte ; alerte renforcée et alerte maximale.

Première conséquence : les rassemblements de plus de 30 personnes seront interdits à partir de ce lundi. Cela s'applique notamment aux fêtes privées comme les mariages, tombolas, événements associatifs et anniversaires.

Des mariages reportés à 2021

Le Mas Merlet, à Nîmes, est un lieu de réception pour les séminaires, fêtes d'anniversaires, baptêmes et mariages toute l'année. Dès l'annonce de ces mesures, Jérôme Gaudry, le propriétaire, a rappelé tous ses clients ayant prévus d'y fêter un événement à partir de ce lundi : les mariés reportent à 2021, les organisateurs d'anniversaires ou de fêtes de famille feront le tri de leurs invités pour les ramener à moins de 30 personnes.

Un mariage doit s'y tenir ce week-end, vraisemblablement le dernier de la saison : " Ce n'est pas un mariage de 200 personnes donc nous allons pouvoir facilement gérer les choses ", explique Jérome Gaudry. Il a quatre jours pour organiser la suite :

Cette mesure est critiquable mais elle a l'intelligence de ne pas être applicable immédiatement. On a déjà tout acheté pour ce week-end, si il avait fallu annuler, il y aurait eu des pertes. Au moins cela nous laisse le temps de vider les frigos et de s'organiser " - Jérôme Gaudry, Le Mas Merel

Fanny Vignuales devait se marier au Mas Merlet le 10 octobre prochain , dans la région d'origine de Jean, son conjoint. Elle a décidé ce jeudi, en accord avec le Mas Merlet, de reporter l'événement à 2021 : " la plupart des mariés préfèrent reporter plutôt que de le faire dans des conditions dégradées", commente Jérôme Gaudry. Fanny va devoir rappeler tous ses invités afin qu'ils annulent eux-aussi leurs réservations d’hébergement, sans savoir encore quelle nouvelle date leur proposer.

C'est déjà beaucoup d'énergie d’organiser un mariage. Le fait de reporter veut dire que même si il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, il va falloir tout refaire. - Fanny Vignuales, future mariée

Les éventuels acomptes versés seront crédités pour le report de l’événement, mais c'est aussi une perte d’opportunités pour Jérôme Gaudry, le propriétaire du Mas, qui ne pourra pas accueillir d'autres mariés à leur place.

Fanny et Jean se décrivent comme "des personnes optimistes" mais la déception est grande : " On se faisait une joie de fêter ça avec des gens qui sont loin de nous, de les revoir... On ne sait pas encore si et dans quelles conditions on pourra de nouveau les réunir l'an prochain. "

L'activité va se réduire, ce qui suppose le recours au chômage partiel à nouveau sur certains postes . Jérôme Gaudry - Mas Merlet

La clientèle professionnelle

Le gérant du Mas Merlet attend de savoir si cette jauge maximale de 30 personnes s'applique également aux événements d'entreprises, qui représentent une grosse partie de son activité : " Les événements privés sont plutôt reportés, mais les événements professionnels, eux, seront tout simplement annulés "

Selon lui, les restrictions sont fortes sur les secteurs de l’événementiel et de l’hôtellerie-restauration, alors que le risque de contamination est aussi élevé dans d'autres contextes : " 30 personnes dans un séminaire ou 30 personnes dans une grande surface, quelle différence ? " se demande-t-il.