Les forains obtiennent gain de cause : menaces de blocages levées

Les forains ont obtenu gain de cause : ils pourront bénéficier d'une aide de 1 500 euros pour compenser les pertes liées à la crise sanitaire. Des aides qui seront disponibles dans les prochains jours.

Dans un communiqué, la Fédération des forains de France avait dénoncé "Les annulations en cascade sans aucune concertation avec les professionnels (...), les différences de traitement entre les entreprises du loisir sédentaires (parc d'attractions, rue commerçantes, spectacles, galeries marchandes...) et nous forains (...)." Par ailleurs, les charges seront reportées pendant trois ans.

Une jauge plus importante dans les fêtes foraines

La profession sera aussi rattachée à un ministère de tutelle et les jauges vont être revues à la hausse dans les fêtes foraines : elle passera d'une limite stricte de 1 000 personnes maximum à un client pour 4 m². Une nouvelle réunion est prévue dans deux semaines pour déterminer les contours de l'affiliation au ministère de tutelle et pour faire un point sur ces promesses. Par conséquent, les blocages qui avaient été prévus par les syndicats de forains sont annulés en région parisienne et dans toute la France.