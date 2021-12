Interdiction des confiseries au cinéma : "15 à 20% du chiffre d'affaires" pour le directeur du Pathé Valence

Les confiseries et boissons au cinéma ? "Ça représente 15 à 20% du chiffre d'affaires" informe Alexandre Flubacker, le directeur du cinéma Pathé à Valence. Parmi les nouvelles mesures annoncées ce lundi par le Premier ministre pour lutter contre la vague épidémique actuelle figure l'interdiction de consommer boissons et nourriture dans les cinémas, théâtres, équipements sportifs et transports collectifs, pour trois semaines à partir du 3 janvier.

"On comprend les décisions du gouvernement. Dès lors qu'il n'y a pas de distanciation, puisque ce n'est plus obligatoire, on peut comprendre l'intérêt sanitaire, le dernier variant étant plus rapidement contaminant" pose le directeur du Pathé à Valence, "mais il y a un impact sur notre modèle économique". Alexandre Flubacker parle toutefois d'un "moindre mal", la mesure entrant en vigueur à partir du 3 janvier ; les vacances scolaires vont ainsi permettre d'écouler les stocks, et de ne pas perdre trop de marchandises.

La vente de confiseries est gérée en propre par Pathé, qui fait appel à des fournisseurs. Les équipes du cinéma réapprovisionnent les rayons et les warmers (les 'boîtes' à pop-corn). "Pour l'instant, il n'y a pas de chômage partiel prévu au Pathé Valence" indique Alexandre Flubacker, le personnel étant polyvalent, donc réaffecté à d'autres postes.