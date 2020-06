Interdiction des gilets jaunes à Toulouse : "On fait pas de politique", assure l'UMIH

Les manifestations des gilets jaunes à Toulouse irritent de plus en plus certains commerçants. L'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie demande aux candidats en lice aux municipales de se positionner pour ou contre ces rassemblements qui nuisent à l'économie de la ville.