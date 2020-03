Interdiction des marchés de plein vent : deux maires de Haute-Garonne menacent de saisir la justice

Les marchés de plein vent sont sources de tensions entre la préfecture de Haute-Garonne et plusieurs maires de l'aire urbaine toulousaine . "Je suis maire de ma commune depuis 19 ans je n'ai jamais mis ma population en danger!" tempête le maire LR de Castanet-Tolosan Arnaud Lafon.

Toulouse, Balma et Castanet-Tolosan refusent l'interdiction des marchés de plein vent dans leur commune prononcée la semaine dernière par le préfet pour cause de confinement. Ce dernier a refusé leur demande de dérogation. Rappelons qu' Edouard Philippe, le Premier ministre, a demandé l' interdiction (sauf dérogation) des marchés ouverts pour inciter encore plus les Français au confinement et éviter les contacts.

Deux menaces de recours en justice

En fin de semaine dernière, Arnaud Lafon, le maire LR de Castanet-Tolosan (au sud-est de Toulouse), envisageait d'attaquer l'arrêté devant le tribunal administratif. Pour l'édile (qui attend la fin des élections municipales pour passer la main) supprimer les trois jours de marché sur sa commune (mardi, vendredi, samedi) c'est excessif. Il assure qu'il avait pris des mesures drastiques de distanciation, de manipulation de l'argent, de protection et réduit le marché de 28 à 10 étals par jour de marché. D'ordinaire il y a 120 commerçants dont 28 de bouche.

Arnaud Lafon maire de Castanet-Tolosan : "les habitants sont prêts à beaucoup de concessions mais peut-être pas sur leur mode de consommation" Copier

Et Arnaud Lafon de souligner que 10% des Castanéens ont plus de 70 ans et plébiscitent le marché. Les séniors sont aussi une des motivations du maire de Balma qui a lui aussi menacé de saisir la justice.

A Balma, la préfecture estime que l'énorme centre commercial de Gramont suffit pour l'approvisionnement.

Mais pour Vincent Terrail-Novès (LR), cette interdiction n'a pas de sens : lui aussi avait pris des mesures efficaces et il refuse de mettre les plus anciens en danger.

Vincent Terrail-Novès maire de Balma : "On l'a vécu comme une injustice. La puissance publique peut assurer la sécurité sanitaire. Le marché permet de ne pas envoyer les séniors, plus vulnérables, dans des endroits confinés" Copier

Vendredi la préfecture a temporisé et demandé aux deux édiles de redéposer un dossier en ajoutant des pièces complémentaires. Vincent Terrail-Novès comme Arnaud Lafon ont donc décidé d'attendre avant de saisir la justice.

Ailleurs dans la région...

Les marchés sont aussi sujets de discussion à Uzès dans le Gard où la préfecture a refusé d'accorder une dérogation. Dans l'Hérault, seulement 53 communes sur les 342 que compte le département ont obtenu une dérogation (environ 15%).