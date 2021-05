Interdiction du foie gras aux Royaume-Uni : "Il ne faudrait pas que d'autres suivent" réagit un producteur

C'est dans un communiqué que le gouvernement britannique annonce que ce projet d'interdiction devrait voir le jour dans les prochains mois : "Maintenant que nous avons quitté l'UE, le Royaume-Uni bénéficie de nouvelles libertés pour renforcer davantage les normes pour le bien-être animal et renforcer sa place de champion mondial du droit des animaux". Par ailleurs, le gavage de volailles n'était déjà plus autorisé dans ce pays. En Dordogne, certains producteurs ne s'inquiètent pas immédiatement de l'effet de cette interdiction. Le Royaume-Uni importe 100 tonnes de foie gras par an en provenance de plusieurs pays.

"C'est un produit Franco-français"

La France produit chaque année 15 000 tonnes de foie gras et en exporte qu'une partie "c'est un produit Franco-français, produit en France et consommé par les Français, donc on n'est pas inquiets [...] ce qui est plus important pour nous, c'est l'image que cela donne de la filière. Il ne faudrait pas que d'autres suivent" s'inquiète Johan Callaud, directeur commercial du groupe Delmond.

En 2022, c'est l'État de New-York aux États-Unis qui s'apprête à interdire le foie gras.