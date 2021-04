Interdit de marché, un couple de libraires sarthois saisit le Conseil d'Etat

"Nul n'est censé ignorer la loi, mais encore faut-il qu'elle soit lisible", insiste Frédéric Mignon, co-propriétaire de la librairie « Sans nom» au Mans (Sarthe). Avec son associée, Pascale Chassang-Mignon, ils ont déposé une requête en référé devant le Conseil d'Etat parce qu'ils ne comprennent plus les mesures sanitaires les concernant.

C'est fatiguant.... Nous sommes devenus essentiels, puis finalement non ... enfin si, mais d'une certaine manière

Lors des deux premiers confinement, les librairies étaient fermées puisqu'elles étaient classées parmi les commerces dits "non-essentiels". Désormais, elles figurent dans la liste des commerces "essentiels" et sont ainsi autorisées à ouvrir. Toutefois, la règle se complique pour la vente de livres sur les marchés : c'est interdit.

Or, le couple vend également des livres toutes les semaines au marché des Jacobins au Mans, et aux marchés de Mortagne-au-Perche et Bellême dans l'Orne. "C'est un placier au marché qui nous l'a appris. S'il n'avait rien dit, nous serions revenus sans nous poser de questions. Ce n'est pas clair, c'est fatiguant.... Nous sommes devenus essentiels, puis finalement non ... enfin si, mais d'une certaine manière", Pascale Chassang-Mignon.

Comme s'il existait des sous-catégories dans les commerces essentiels, dont nous n'avons jamais entendu parler.

Frédéric Mignon regrette une situation absurde et incohérente. "Nous, commerces essentiels libraires, _nous ne sommes pas traités de la façon que les commerces essentiels alimentaires ou les fleuristes_, comme s'il existait des sous-catégories dans les commerces essentiels, dont nous n'avons jamais entendu parler. Puis, nous sommes interdits de marché mais dans le même temps nous avons apprenons qu'un marché au livres, hebdomadaire, fonctionne toujours à Rennes. Donc, parmi les commerces essentiels de même nature, certains sont autorisés à vendre sur les marchés, mais pas d'autres. C'est incompréhensible ".

On a l'impression qu'on interdit ce qui est autorisé

Le libraire a imprimé les derniers décrets pris par le gouvernement pour les relire. "Dans le décret en date du 2 avril,l'article 38 indique que seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de fleurs, plantes, graines, engrais, semences sont autorisés à vendre dans les marchés ouverts ou couverts. Les libraires ne sont pas cités alors que dans le décret du 25 février 2021, nous apprenons que les commerces de détail de livres et les commerces de détail d'enregistrement musicaux et vidéos étaient autorisés. C'est là que toute la presse a dit que les librairies sont des commerces essentiels. On a l'impression qu'on interdit ce qui est autorisé."

Les libraires ont également envoyé des courriers au préfet de la Sarthe, aux maires de Mortagne-au-Perche et du Mans. "Nous n'avons pas eu de retour du maire du Mans. Mais le préfet et la maire de Mortagne nous ont indiqué que cela ne relevait pas de leurs compétences, et qu'ils ne pouvaient pas nous accorder une dérogation", précise Pascale Chassang-Mignon.

Sur les marchés, on touche une clientèle tout à fait différente que celles qui vient dans les librairies. Ce sont des lieux un peu sacralisés

Les libraires demandent donc au Conseil d'Etat de clarifier la règle et d'annuler le décret du 2 avril 2021. Ils soulignent par ailleurs, que la vente de livres sur les marchés est encore en quelque sorte plus essentielle qu'en magasin. "Il faut savoir que sur les marchés, on touche une clientèle tout à fait différente que celles qui vient dans les librairies. Ce sont des lieux un peu sacralisés où certains publics hésitent à rentrer alors que sur les marchés, les clients viennent acheter des fruits, des légumes. Ils passent devant notre stand et voient des livres. Cela peut susciter l'envie d'acheter un livre, même s'il viennent rarement dans des librairies. Puis, nous vendons des livres d'occasion, les prix sont accessibles : de deux euros 2 à six euros pour des romans, qui parfois datent de de l'année 2020. _Donc, c'est aussi un moyen d'intéresser des gens à la lecture et à la culture_", explique Frédéric Mignon.

La vente de livres sur les marchés représentent environ 30 à 40% de leurs chiffres d'affaire l'hiver et entre 60 et 80% l'été (selon la météo).