Interdit de remplir des bidons d'essence en Haute-Garonne, pour éviter la pénurie

Aujourd'hui, il n'y a pas de pénurie de carburants en Haute-Garonne, mais il y a clairement surconsommation depuis plusieurs jours par rapport aux niveaux habituels, selon les constatations des services de l'Etat. Pour "limiter ce phénomène de stockage de carburant et (...) permettre au plus grand nombre d’automobilistes de se ravitailler, le préfet de la Haute-Garonne interdit la vente et l’achat de carburant conditionné en bidon" indique la préfecture par commujniqué.

La mesure s'applique à partir du mercredi 29 mars à 6h00 et jusqu’au mardi 4 avril à 6h00 .

Selon la préfecture, "la Haute-Garonne est touchée par un manque relatif de disponibilité de carburants dans certaines stations-services". C'est le cas notamment dans le grand Toulouse, mais rien à voir avec la tension constatée dans d'autres départements, plus durement touchés par la grève dans les raffineries contre la réforme des retraites.

L’ arrêté préfectoral impose les mesures suivantes :

La vente et l’achat de carburants (essence, éthanol, gazole, GPL) dans des récipients transportables manuellement sont interdits sur l’ensemble du territoire du département de la Haute-Garonne.

Les détaillants, gérants et exploitants des stations-service, notamment celles qui disposent d’appareils automatisés permettant la distribution de carburant, prennent les dispositions nécessaires pour faire respecter cette interdiction. Ils se chargent d’afficher sur leurs pompes l’interdiction afin d’en informer les usagers.

Le préfet Pierre-André Durand en appelle "à la responsabilité de chacun pour ne pas amplifier les tensions sur la distribution de carburant dans le département".