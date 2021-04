Intérim en Bretagne : "La casse s'est accentuée en février"

L'intérim en Bretagne accuse une baisse "qui était déjà amorcée avant la crise sanitaire (-8,4% entre février 2019 et 2020) mais qui a été aggravée par la COVID-19", selon Annie Rault, présidente de PrismEmploi Bretagne, qui rassemble 600 professionnels du recrutement et de l'intérim et qui représente 90% de leur secteur. La casse s'est accentuée en février : "On est à moins 10,1 par rapport à 2020. Les entreprises sont prudentes et font un peu moins appel à l'intérim."

Toujours des difficultés à recruter

Pour autant, la région s'en sort mieux que la moyenne nationale, grâce à l'agroalimentaire et le bâtiment. "Et là, c'est une autre difficulté. On a du mal à recruter du personnel qualifié." déplore Annie Rault ce lundi.