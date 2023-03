Fermeture de la base Intermarché d'Alloinay : "Une mauvaise nouvelle, mais le Mellois s'y préparait"

Finies les livraisons sur la base logistique d'Intermarché à Alloinay. L'activité réduit toujours plus avant d'être définitivement transférée en Charente, le 31 mars prochain. "C'est une mauvaise nouvelle, bien sûr, résume Fabrice Michelet, le maire de Chef-Boutonne et président de la communauté de communes de Mellois en Poitou. Mais c'était annoncé et reculé depuis 2018 , alors on a fait tout ce qu'on a pu pour accompagner les salariés". Cent-soixante-dix reclassements ont été opérés, mais le 31 mars, 153 personnes se retrouveront tout de même sans travail.

ⓘ Publicité

"Ce qu'il faut savoir, c'est que le Mellois compte un taux de chômage de 5%, on est bien en dessous du taux national", résume l'élu, estimant qu'il y a donc des possibilités d'embauche. "Ce sera sûrement pour des métiers différents et ça nécessitera des formations (payées par le groupe Intermarché), mais beaucoup d'entreprises locales ont besoin de recruter et recherchent activement".

Pour une interdiction des rassemblements anti-bassines des 25 et 26 mars

Alors que les opposants aux retenues d'eau pour l'irrigation agricole préparent leur nouveau printemps maraîchin, la préfète des Deux-Sèvres a annoncé sa volonté d'interdire les rassemblements . "On peut s'opposer calmement, comme on le voit pour la réforme des retraites", détaille Fabrice Michelet. "Mais on ne peut pas tolérer les débordements, que quelques casseurs puissent mettre à sac un site. Dans ce contexte là, je soutiens l'annonce de la préfète". Sa commune de Chef-Boutonne sera pour ce week-end là, "la base arrière des militaires dans les Mellois".