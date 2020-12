Intermarché de Planoise à Besançon : les travaux du nouveau magasin débuteront mi-janvier

Le décompte a désormais démarré. Le permis de construire de l'Intermarché du quartier de Planoise, à Besançon, a été signé par la municipalité le 12 novembre. Les premiers coups de pelleteuses sont attendus à la mi-janvier 2021, précise Adrien Vitte, le directeur du supermarché. Le magasin de la place Cassin avait été largement impacté par l’incendie criminel de la fourrière municipale, située au sous-sol, le 31 décembre 2019.

"Je pense qu'il sera magnifique, moderne et que les clients ne seront pas déçus", précise Adrien Vitte. En effet, le nouveau magasin s'installera sur son site initial, soit plus de 2 000 mètres carrés. C'est deux fois plus que le local provisoire du supermarché, installé au sein de l'ex-galerie marchande sinistrée, qui avait ouvert le 9 juin 2019.

Une ouverture prévue en décembre 2021

Depuis juin, la poissonnerie ou encore la boucherie ont disparu des rayons du magasin. Ils seront de retour, comme l'installation de rayons "bien manger", en plus des promotions habituelles. Un moyen, pour le directeur du magasin, de faire revenir les clients qui ont déserté les lieux, au vue de l'offre limitée de produits à l'heure actuelle. En moyenne, il y a 1.700 passages par jour dans le magasin, contre 3.000 avant l'incendie.

En plus d'un étoffement des rayons, un espace point chaud/snack verra le jour à l'entrée du magasin. "Il s'agira d'un endroit de convivialité pour les personnes qui auraient envie d'un café, un croissant ou de déjeuner le midi", précise le directeur. Cet endroit de réunion était d'ailleurs l'une des demandes des habitants. Un vœu qui sera réalisé, dès décembre 2021. Adrien Vitte espère ouvrir avant les fêtes de l'année.

Adrien Vitte, le directeur du magasin Intermarché de Planoise, à Besançon. © Radio France - Virginie Vandeville

Une dizaine de postes à pourvoir

Placé au cœur du quartier de Planoise, le supermarché reste un endroit de vie sociale pour les habitants. L'incendie, puis sa fermeture avaient créé l'émoi chez les habitants du quartier, privés pendant cinq mois de ce lieu de vie. "Ce magasin de proximité contribue à faire fonctionner les petits commerces aux alentours. On avait tous intérêt à ce que cette locomotive, comme on l'appelle, puisse renaître", assure Adrien Vitte qui entend embaucher entre 12 et 15 salariés.

Cette ouverture, seulement deux ans après l'incendie, est due en grande partie à la motivation de ce directeur plus que jamais enthousiaste et confiant dans l'avenir : "Je veux proposer le plus beau Intermarché de Besançon, voire d'ailleurs, et redorer ainsi l'image du quartier".