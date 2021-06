Nouvelle éco en Poitou : le bilan annuel du groupe niortais IMA, Inter Mutuelles Assistance

Dans la nouvelle éco en Poitou ce jeudi on s'intéresse aux bons résultats d'IMA vu le contexte de pandémie de Covid. Intermutuelles assistance, dont le siège social est implanté à Niort, c'est 4.500 employés en Europe, 774 Millions de Chiffres d'affaires en 2020, et 45 millions de bénéficiaires.

Le groupe Inter Mutuelles Assistance, dont le siège social est implanté à Niort a tenu ses assemblées générales et son conseil de surveillance ce mercredi. L'occasion de présenter son bilan annuel. Et dans un environnement bouleversé par la crise sanitaire, le groupe apparaît toujours solide. En effet, malgré le contexte pandémique, IMA affiche un chiffre d'affaires consolidé de 774 millions d'euros. C'est 6,7% de moins qu'en 2019, mais c'est presque le même niveau qu'en 2018 établi alors à 778M€. Pour le groupe niortais, c'est donc un moindre mal. D'autant que le résultat net consolidé s'élève à 5,5 millions d'euros. Soit, deux points de moins qu'en 2019.

Moins de dossiers assistance à cause du Covid

C'est un impact direct de la crise sanitaire : avec la pandémie et les deux premiers confinements, les Français ont peu roulé et sont moins partis à l'étranger. Résultat : le nombre de dossiers Assistance a baissé de 8,5% par rapport à 2019. En chiffres absolus, cela représente tout de même plus de onze millions d'appels sur l'année 2020, et près de trois millions de dossiers d'assistance traités en France et à l'international.

Secteur le plus touché : l'assistance internationale

Cette baisse concerne principalement l'activité médicale étroitement liée aux voyages à l'étranger (-30%) et l'assistance Constructeurs (-14%). Pour sa part, l'activité Santé domicile enregistre un léger recul de 5%, là-aussi, c'est lié aux deux confinements et au report des interventions dites non urgentes à l'hôpital au plus haut de la pandémie de Covid. L'activité Habitation en revanche a connu une légère hausse, liés aux intempéries du début d'année en France. Avec plus de 76.000 dossiers ouverts début février 2020, IMH filiale du groupe a enregistré son record d'activité depuis sa création.

Adaptation et réactivité

Avec l'arrivée de la Covid en France, le groupe a dû s'adapter au nouveau contexte sanitaire et mettre en place du télétravail. En 3 semaines, 80% de ses effectifs ont été équipés, soit six fois pluss que ce qui était déjà en place dans le cadre d'expérimentations internes. IMA se targue même de n'avoir pas eu de recours au chômage partiel. Et d'avoir versé les salaires à ses 4.500 collaboratuers en intégralité; jours, nuits, week-ends et fériés compris, même lorsqu'ils n'étaient pas travaillés.

Un été 2021 qui s'annonce actif

Pour cet été , la plupart des permanents travailleront depuis chez eux, pour permettre aux saisonniers de venir au siège à Niort. 500 saisonniers au lieu de 450 habituellement sur la durée de la saison estivale. Pour cette année 2021, le groupe tire les conséquences de l'an dernier et s'appuye sur cette expérience. En 2020, lors du déconfinement, IMA a relevé un pic d'activité le 11 mai, avec 8.800 dossiers et 33.500 appels en une journée (soit l'équivalent d'une journée de lundi en plein été). Cette fois, des renforts ont été prévus. Cela s'est avéré être la 2e plus grosse journée de l'histoire du groupe, et cela tient au fait que les voitures des français sont toutes ressorties des garages et des concessions en même temps occasionnant pannes, incidents ou accidents matériels. Pour ce qui est de l'été, c'est le week-end des 8 et 9 août 2020, qui détient la palme d'activité avec 10.000 dossiers montés. Avec le 3e confinement qui a pesé sur le moral des Français, intermutuelles assistances s'attend à de nouveaux pics cet été. C'est aussi pour cette raison qu'elle a recruté plus de saisonniers cette année sur des contrats de deux voire trois mois.

IMA en chiffres

+11M d'appels reçus en 2020

+45M de bénéficiaires dans le monde

3M de dossiers d'assistance groupe

4.500 collaborateurs

1 personne assistée toutes les 8 secondes

Le groupe IMA, Inter mutuelles assistances propose des solutions d'assistance et de services adaptés à ses actionnaires, comme la Macif, la Maif, la Matmut, la MAE ou encore la SMACL (liste non exhaustive). De l'assistance d'urgence à l'accompagement au quotidien, elle intervient dans les domaines de la mobilité : dépannage auto, déplacement, voyage et loisirs; de l'habitat : travaux, télésurveillance et maison connectée, mais aussi de la santé (rapatriement sanitaire par exemple) ou du juridique.