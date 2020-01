Coulans-sur-Gée et Chauffour-Notre-Dame sont à nouveau raccordés à Internet depuis ce vendredi midi. La coupure a fortement pénalisé les habitants et les entreprises des deux communes, dont le siège des fermiers de Loué. Orange est pointé du doigt pour avoir mis si longtemps à réparer.

Internet coupé trois jours à Coulans-sur-Gée : les fermiers de Loué et la mairie "scandalisés"

Coulans-sur-Gée, France

Le réseau est revenu ce vendredi midi. Depuis mardi, Chauffour-Notre-Dame et Coulans-sur-Gée étaient privés d'Internet, suite à un accident de la circulation qui avait coupé un câble aérien.

Un problème majeur pour les fermiers de Loué, dont les bureaux sont à Coulans-sur-Gée. "Le réseau est indispensable pour les achats, les paiements, et même pour soigner les animaux" détaille Yves de la Fouchardière, le directeur général de la coopérative. "Notre contrat prévoit un dépannage sous 4 heures. Quand j'en ai parlé à un conseiller il m'a répondu que seuls comptaient les créneaux 8h-12h et 14-18h. Ce n'est pas comme ça que fonctionne une entreprise ! Cet épisode nous coûte des dizaines de milliers d'euros. Comme c'est la fin du mois nous avons beaucoup d'échéances, il va falloir travailler davantage ce vendredi et samedi pour rattraper le retard."

"Aucune information" en mairie non plus

Il insiste aussi sur le défaut d'information de la part de l'opérateur. "On appelle une plateforme où les gens ne sont pas au courant. Orange pourrait travailler mieux, au moins sur la communication. Je leur propose d'ailleurs un retour d'expérience, qu'au moins notre mésaventure serve à améliorer les choses."

Le maire de la commune, Michel Briffault, ne dit pas autre chose : il est "scandalisé qu'une telle coupure puisse durer plus de trois jours et surtout que nous n'ayons aucune information !" Le téléphone fonctionnait, seul Internet était coupé.

Même la maison de retraite

"Nous ne pouvions pas renseigner les habitants qui venaient toute la journée, se désole le maire, car nous ne savions rien ! Beaucoup de choses à la mairie ne fonctionnaient plus, par exemple les photocopieurs. Comme tout est dématérialisé une grande partie des procédures étaient impossible. Les services fonctionnaient peut-être à 20%. A la maison de retraite aussi, la coupure a fortement perturbé la vie de tous les jours. Ces trois jours nous ont montré à quel point nous sommes devenus dépendants du réseau."

Pour être certain de respecter les délais, la mairie a envoyé des courriers papier aux membres du conseil municipal pour le dernier conseil du mandat.