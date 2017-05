Internet et téléphonie mobile : Familles de France lance une opération d'achat groupé

Familles de France lance ce mardi une première opération d'achat groupé d'abonnements internet et téléphonie mobile, sur le modèle de ce que l'association a déjà proposé pour l'énergie. Tout le monde peut participer.

L'union fait la ristourne : c'est le leitmotiv de l'association Familles de France, qui après son offre groupée d'abonnements dans le domaine de l'énergie s'attaque ce mardi aux télécoms. Une opération est lancée en partenariat avec le comparateur d'offres Selectra, pour négocier un tarif sur des abonnements internet et téléphonie mobile.

Objectif : 10% de baisse

Dès ce mardi, tout ménage intéressé peut s'inscrire via le site de Familles de France, sans aucun engagement, simplement pour suivre le déroulement de l'opération et se voir soumettre les offres finalement négociées. Libre à chacun ensuite de souscrire à l'une de ces offres, ou pas. Familles de France espère obtenir 10% de réduction par rapport au prix moyen de ce type d'abonnement internet et téléphonie mobile. Selon l'Arcep (régulateur du secteur des télécoms) cité par l'association, pour une famille comptant un abonnement Internet et quatre abonnements mobiles, la dépense s’élève à 1.500 €TTC par an.

Pas d'engagement

Plus les pré-inscrits seront nombreux, plus Familles de France aura de poids pour négocier les tarifs des offres. Ces dernières devraient être soumises aux ménages intéressés en septembre. Ceux qui choisiront de s'abonner pourront à tout moment rompre leur contrat, promet Familles de France.