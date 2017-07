Internet : la fibre optique partout dans la Loire en 2020 ?

La fibre optique, l'internet à très haut débit, qui permet de multiplier ses usages (TV, jeux vidéo) à très grande vitesse et simultanément devrait être accessible à tous les Ligériens d'ici 2020. État des lieux de l'avancée des travaux de raccordement dans le département.

Mardi 18 juillet, Saint-Étienne métropole et Orange ont signé une nouvelle convention qui engage l'opérateur à raccorder les 190.000 logements des 43 communes de l'agglomération. Des échanges réguliers sur l'évolution des travaux auront lieu entre les deux parties.

Actuellement, 10 communes sont en cours de déploiement (voir carte). Les travaux débuteront dans six autres d'ici la fin de l'année. En 2018, ce sera le tour de huit nouvelles communes comme Sorbiers et La Talaudière. Deux villes dont les élus étaient montés au créneau en début d'année. Valérie Théron est la directrice d'Orange centre-est : "_il y a eu un certain nombre de retards (dans le déploiement) maintenant le travail doit être quotidien en partenariat avec la métropole pour être sûre que cela aille à un bon rythme_".

Des quartiers de la métropole prioritaires

"Dans certains quartiers de Saint-Chamond, de Firminy, voire même de Saint-Étienne, nous avons parfois des débits (internet) qui sont extrêmement faibles" explique le président de la MET Gaël Perdriau. Cette faiblesse "ne permet pas d'accéder à l'ensemble des bouquets de service proposés par les opérateurs comme la télévision par internet. Certains de nos concitoyens n'y ont pas accès" poursuit l'élu. Le raccordement va s'opérer quartiers par quartiers. Une fois la fibre optique installée, il sera possible de s'abonner, via Orange, mais aussi avec d'autres fournisseurs d'accès.

"En 2020, tous les habitants auront accès au très haut débit" - Gaël Perdriau, président de Saint-Étienne métropole

En orange foncé, les quartiers en cours de raccordement. En jaune ceux qui démarreront fin 2017. En blanc, les travaux commenceront fin 2018. - Saint-Étienne métropole

Et pour le reste du département ?

Pour le reste du département, c'est le SIEL qui s'occupe du déploiement de la fibre optique. Le Syndicat Intercommunal d'Energies de La Loire a démarré les travaux l'an dernier. "Tout le département doit être raccordé au très haut débit à l'horizon 2020" explique Marie-José Makarelis, la directrice du SIEL.

"40.000 à 45.000 prises sont déployées par an donc il suffit de faire le calcul, on arrivera à nos 179.000 prises (pour autant de logements) d'ici 2020 - Marie-José Makarelis, la directrice du SIEL