Internet : Orange, premier opérateur grand public à lancer la fibre optique en dehors du Mans et de Sablé

L'opérateur Orange commercialisera à partir de juin 2019 des offres pour le très haut débit à destination des particuliers et des entreprises de 35 communes (hors les agglomérations mancelle et sabolienne, déjà raccordées). D'ici 2022, toute la Sarthe pourra bénéficier de cette technologie.

Sarthe, France

Orange est le premier "gros" opérateur à proposer la fibre optique en dehors de l'agglomération du Mans et de la Ville de Sablé, déjà raccordées Fin juin 2019, plus de 10.000 foyers et entreprises pourront bénéficier de cette technologie qui permet une vitesse trente à cent fois plus rapide qu'aujourd'hui sur Internet. Dans un premier temps, une trentaine de communes sera concernée par cette offre d'Orange. Par exemple : La Flèche, Souligné-sous-Ballon ou Yvré-Le-Polin. (Orange devient ainsi le huitième fournisseur d'accès à Internet à très haut débit en Sarthe).

Ce déploiement n'est qu'un début, précise Robert Mitu, le délégué régional d'Orange en Pays de la Loire : "on ne va pas s'arrêter là. Il y aura une autre vague dans le courant de l'été". D'ici là, les autres opérateurs grand public : Bouygues Telecom, SFR et Free devraient se positionner pour proposer, eux aussi, des abonnements à la fibre optique. Toute la Sarthe aura accès à cette technologie d'ici 2022 : c'est l'objectif, rappelle Dominique Le Mener, le président du Conseil départemental : "cela donnera la possibilité à chacun d'avoir son entreprise à domicile, de pouvoir pratiquer le télétravail ou d'accéder à la télémédecine".