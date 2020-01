Interpellation de deux hommes soupçonnés d'avoir coupé le courant à Place d'Arc

Depuis la mi-journée, ce vendredi 10 janvier, une centaine de militants de la CGT et d'autres syndicats sont rassemblés devant le commissariat d'Orléans. Pour dénoncer l'interpellation de deux de leurs collègues, vraisemblablement des militants de la CGT Energie, en fin de matinée.

Ils sont soupçonnés d'avoir tenté de s'introduire dans un poste électrique situé sous la place d'Arc, pour y couper le courant. Placés en garde à vue, ils doivent être présentés dès ce vendredi soir au parquet d'Orléans.

Pour le directeur territorial d'Enedis dans le Loiret, Arnaud Hochart, "ces interpellations sont liées aux différentes coupures qui ont eu lieu ces derniers jours dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites". Elles n'ont d'ailleurs pas empêché le centre commercial place d'Arc d'être plongé dans le noir pendant au moins une heure, et même plus pour certaines boutiques.

Une plainte d'Enedis à chaque coupure

Enedis avait porté plainte suite à la coupure de jeudi dans le centre ville d'Orléans, qui avait privé un millier de clients d'électricité, et visé également les permanences parlementaires des deux députées La République en Marche du Loiret, Stéphanie Rist à Saint Pryvé Saint Mesmin, et Caroline Janvier rue de Patay à Orléans.

"La police était en train d'enquêter ce vendredi matin, suite à notre plainte. C'est peut-être dans ce cadre-là qu'ont eu lieu les arrestations" ajoute Arnaud Hochart. "Pour nous il s'agit d'actes illicites, qui portent atteinte à l'image d'Enedis, nous portent préjudice, nous présentons nos excuses aux clients, et nous saisissons la justice".

Ils étaient menottés comme des voyous, on ne peut pas les considérer comme ça

Mais les militants mobilisés contre la réforme des retraites n'ont pas la même analyse. Bruno Chirouse, secrétaire départemental du SNUIPP, le syndicat enseignant, était présent ce vendredi matin à la manifestation organisée après l'assemblée générale des cheminots, gare d'Orléans.

"J'ai vu deux personnes, dont une que je connais, électricien à la retraite, sortir menottés comme des voyous. On ne peut pas les considérer comme ça. On veut montrer que les méchants c'est nous, alors que ce sont les non-réponses du gouvernement qui font monter la colère".

Une banderole accorchée face au commissariat d'Orléans © Radio France - Anne Oger

Dès la mi-journée une centaine de militants, principalement de la CGT, se sont rassemblés devant le commissariat d'Orléans, rue du Faubourg Saint Jean, pour réclamer la libération de leurs militants. "Nous resterons jusqu'à ce qu'ils soient libérés, ils n'ont même pas pu appeler leur avocat", réagit Pascal Sudre, le secrétaire de l'union locale CGT d'Orléans.

En face du commissariat, sur une grille, il est en train d'accrocher une banderole "Libérez nos camarades". En dénonçant une arrestation "d'une violence jamais vue à Orléans".

Mes collègues ont vu deux personnes en train de commettre un délit, ils sont intervenus

Des accusations auxquelles répond Fabien Arvaron, le délégué du syndicat de police Alliance, dans le Loiret. "Il n'y a pas eu de violences inappropriées, là c'est un cas d'école, tout simplement : mes collègues de la brigade anti-criminalité ont repéré deux individus en train de commettre un délit, ils les ont arrêtés, et ils les amènent ici à un officier de police judiciaire, c'est aussi simple que ça".

Place d'Arc, des boutiques dans le noir

Dans le centre commercial place d'Arc, les commerçants, eux, ont dû prendre leur mal en patience ce vendredi matin, et surveiller leurs boutiques, car faute d'électricité, les magasins étaient plongés dans le noir, sans possibilité de baisser les rideaux de fer. Morgane, chez Marc Orian, raconte : "c'était impressionnant, d'un coup tout s'est coupé, alors qu'il y avait plein de clients dans le magasin. C'était bizarre, il n'y avait plus aucun bruit".

La plupart des magasins ont vu revenir l'électricité au bout d'une heure, à l'exception de quelques enseignes, notamment Nature et Découvertes, H&M et Mango, ainsi que le restaurant Quick, pour lesquels cette coupure a duré plus longtemps.