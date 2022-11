Noûs Parentalité propose des interventions à domicile et répond aux questions des parents à Montpellier

Si vous êtes parents, ça vous est peut-être déjà arriver de vous poser une question à laquelle vous n'aviez pas la réponse sur l'éducation de votre ou vos enfants. Apporter les réponses à ces questions, c'est le but de Noûs Parentalité créé à Montpellier en septembre 2022. Cette entreprise a été créée par deux mamans qui ont 25 ans d'expérience en tant que travailleuses sociales et qui sont diplômées d'État dans le domaine de la petite enfance et de l'accompagnement familial.

Entretien avec l'une des deux co-fondatrices de Noûs Parentalité, Barka Boualleg.

Devenir parent, ça s'apprend ?

Exactement. On ne naît pas parent, on le devient. Chacun à son rythme, avec nos difficultés, avec nos questionnements. Ce n'est pas inné et ça, il faut que les gens puissent l'intégrer sans culpabilité.

Quel est l'accompagnement que vous proposez aux parents ?

On propose un accompagnement ciblé, avec un travail de qualité. C'est un accompagnement à domicile. Pour nous, c'est très important le domicile, car c'est l'endroit où commence la parentalité, le moment où l'on devient parent. On se trouve souvent isolé dans ce rôle de parent. Lorsque l'on sort de la maternité, on se rend compte qu'il n'y a plus personne avec nous.

On a été chouchouté tout le long de la grossesse avec plusieurs professionnels de santé et on nous félicite à la sortie de la maternité. Et puis plus rien. Avec le bébé, on essaye de bien faire, on a peur de mal faire. Beaucoup de parents, ça c'est un constat qu'on a pu avoir sur le terrain, se sentent dépassés, se sentent désemparés avec ce petit être et se posent beaucoup de questions.

En quoi venez-vous les aider ?

On vient les aider au niveau du soin du bébé, au niveau de l'accompagnement pour trouver un mode de garde, trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les aider au niveau éducatif de l'enfant, essayer de répondre aux questions telles que l'allaitement. Est-ce qu'il faut allaiter pendant l'été ? Est-ce que j'allaite bien ou pas ? Quels biberons prendre lorsqu'on décide de sevrer l'enfant de l'allaitement ? Ou encore, le bain qui est source de stress pour les nouveaux parents.

Les parents nous interpellent aussi souvent au niveau de cette charge mentale qu'il peut avoir lorsqu'on a un enfant. Vous savez, quand vous êtes très fatigué, que vous ne dormez pas. C'est compliqué à gérer. Les pleurs du bébé, la fatigue, la fratrie et tout ce qui peut venir autour. Le quotidien, le change, le bain, le soin, le mode de garde, la gestion d'administratif. Toutes ces questions qu'on peut avoir lorsqu'on est parent.

Vous parlez beaucoup de bébé mais vous intervenez pour les enfants de tout âge ?

Oui, de 0 à 10 ans.

Pour créer cette plateforme de parentalité. Vous avez eu des formations. Vous n'êtes pas arrivées comme ça, juste avec votre expérience de maman ?

Effectivement, on a un diplôme d'État dans le domaine de la petite enfance et de l'accompagnement familial et on a une expérience sur le terrain depuis plus de 25 ans. Avant de créer Noûs Parentalité, on était travailleuses sociales dans la prévention et protection de l'enfance. On a été formées tout le long de notre carrière et on accompagne des familles diverses et variées avec des difficultés diverses et variées et de toutes classes sociales.

Une séance à domicile d'une heure avec vous coûte en moyenne 100 €. Cela peut représenter un vrai coût. Pourquoi ne pas proposer un tarif plus abordable pour permettre à tous les parents d'avoir accès à vos services ?

Ce prix s'explique par plusieurs choses. On propose un service à domicile avec des personnes diplômées, des personnes qui ont connu le terrain avec 25 ans d'expérience. On propose un travail de qualité, une implication personnalisée pour le parent.

On propose un service sept jours sur sept. On répond aux questions très tôt le matin ou très tard le soir. Le parent reste à domicile. On respecte le rythme de l'enfant, on respecte le rythme du parent. Et c'est nous qui allons vers le parent.

Plus d'informations sur le site internet de Noûs Parentalité.

