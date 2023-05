Intervention des gendarmes : tensions à la Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel

"Une étape a été franchie" déplore ce mercredi 31 mai la direction de la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel dont une partie du personnel est en grève depuis plus d'une semaine. Le communiqué envoyé à la presse décrit une succession de faits ayant mené à l'intervention des gendarmes la nuit dernière sur le site de l'entreprise.

"Les forces de l'ordre appelées en urgence sont intervenues"

"A 22h59, une microcoupure d’électricité dont nous ne connaissons pas encore l’origine, suivie d’une coupure électrique de plusieurs minutes sur notre parking, a stoppé l’usine" rapporte les dirigeants de LSDH qui ajoute : "au retour de la lumière, des individus, capuche relevée sur la tête pour certains, se sont approchés collectivement du poste de garde munis de pneus pour à minima bloquer l’accès des camions. Après une première tentative par le gardien et le vigile d’enlever les pneus, les individus sont à nouveau revenus pour les remettre et bloquer l’entrée du site."

Face à ces agissements, la direction de la laiterie a fait appel à la gendarmerie "pour la constatation des faits" et a déposé plainte ce matin "avec à l’appui les images de vidéo-surveillance et les témoignages des personnes présentes sur le site au moment des faits". Les dirigeants de l'entreprise ajoutent déplorer "la tournure prise par les évènements qui dépasse le cadre de l’entreprise et des revendications initialement exprimées".

150 salariés se relaient jours et nuits depuis le début de la grève. © Radio France - Julien Frenoy

Une plainte déposée par la direction de LSDH

Ce mouvement de grève lancé à l'initiative de la CGT fait suite aux négociations annuelles obligatoires (NAO) qui ont été signées la semaine dernière par la CFDT et la direction. La CGT dénonce cet accord et réclame une hausse de 300 euros par mois et un meilleur partage des bénéfices. Les grévistes organisent ce mercredi midi sur le site des "portes ouvertes du piquet de grève" avec au menu paëlla et barbecue géants.