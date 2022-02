Hydrogène : "Si on veut vraiment lutter contre le réchauffement climatique, on peut le faire dès à présent"

Le groupe Gaussin, entreprise familiale basée à Héricourt, a réalisé une première mondiale lors du rallye Dakar avec son camion à hydrogène. Expérience réussie pour son PDG, Christophe Gaussin, invité de France Bleu Belfort Montbéliard ce vendredi.

L'avenir de la mobilité propre c'est dès maintenant. C'est le message ce matin sur France Bleu Belfort Montbéliard de Christophe Gaussin, le PDG du groupe qui porte son nom. L'entreprise familiale basée à Audincourt a réalisé une première mondiale pendant le rallye Dakar avec son camion à hydrogène. "C'est très prometteur pour l'ensemble de la filière hydrogène. Si on veut vraiment lutter contre le réchauffement climatique, on peut le faire dès à présent".

Avec votre entreprise, vous venez de réaliser une première mondiale : un camion à hydrogène sur le Dakar, en Arabie Saoudite. Le H2 Racing Truck, qui a lancé une sorte de séance d'essai à très grande échelle. Vous en tirez quel bilan ?

Un bilan un peu extraordinaire parce qu'on a construit ce camion qui fait 800 chevaux, qui roule à 140 km/h en moins de huit mois. Donc, c'est déjà une performance. Il est immatriculé routes et son comportement est exceptionnel. Il a l'avantage d'une voiture électrique et c'est comme un gros camion. Donc, c'est ce couple formidable qui permet de passer des profils de dunes en séquence. Donc c'est très prometteur. C'est un camion qui emmène 80 kilos d'hydrogène seulement pour faire une spéciale, sachant qu'un Dakar se court sur 10.000 km. Il y a 4.000 km de course et le gros avantage par rapport à un poids lourd normal, c'est qu'un poids lourd normal emmène 800 litres de gazole. Donc c'est très prometteur pour l'ensemble de la filière hydrogène que l'on représente. On est content aussi de montrer que la technologie existe et que si on veut vraiment lutter contre le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique, on peut le faire dès à présent. On s'inscrit dans cette logique.

Au point d'imaginer dans les années à venir ce type de camion à hydrogène sur nos routes ?

C'est possible sur un certain segment de marché. Avant tout sur les terminaux portuaires, parce qu'on n'a pas le problème de la recharge. Il suffit, entre guillemets, de mettre une station hydrogène sur un périmètre qui est connu. Et il y a déjà un énorme besoin sur les terminaux portuaires qui sont suivis par les entrepôts logistiques. On a démarré nous en 2012. On a arrêté les véhicules diesel en 2014, donc on est en avance de phase et on propose une offre complète qui a déjà son sens économique. Sachez que sur la partie hydrogène, vous avez 60% du prix qui est lié à la distribution d'hydrogène. Si vous si vous pouvez la fabriquer sur place grâce à l'électrolyse de la station hydrogène c'est un gain. Donc c'est possible, déjà, dès demain, on l'a prouvé.

Il y a une autre révolution dans vos projets : des camions autonomes avec un châssis révolutionnaire, en forme de skateboard ....

C'est une plateforme adressée aux poids lourds 44 tonnes avec un châssis allégé qui permet de faire ce gain important pour les transporteurs de 500 kilos par camion. On va en faire la promotion avant tout aux Etats-Unis, puisque le marché est porteur là bas.

Il a l'avantage d'être dual, c'est à dire qu'on peut charger d'un côté la batterie, pour avoir une autonomie de 400 km, et de l'autre côté, l'hydrogène, donc 800 km, ce qui fait un total de 1.200 kilomètres en combinant les deux énergies. Donc c'est une révolution. On va avoir cette rapidité d'exécution. C'est ce qui fait certainement la force du groupe, c'est d'être en avance de phase.

Justement, tous ces gros défis, ces gros marchés auxquels vous vous attaquez, comment est-ce qu'on se positionne en tant qu'entreprise familiale face à des groupes mondiaux, à des géants ?

Déjà, parce qu'on est en avance de phase. Arrêter les véhicules diesel à l'époque, il fallait le faire, c'était osé. On était aussi soutenu par le transfert de technologie. En 2014, on a fait nos premiers véhicules. Et puis ensuite, à l'échelle mondiale, on a un business modèle qui est celui de partager la technologie, transférer la technologie, auprès de futurs licenciés. Donc de faire une expansion à peu près d'une quarantaine de productions à travers le monde, avec la priorité des Etats-Unis, du Canada, de la Russie, de l'Arabie saoudite. C'est un modèle qui est intéressant aussi parce que les prix du transport explosent en ce moment.

Est ce qu'on peut envisager des embauches avec tous ces projets à Héricourt ?

Oui, on embauche sans arrêt. Et puis, il y a toute la filière intéressante, des nouveaux métiers et on est très intéressé. On est maintenant 300 ans et on continue.