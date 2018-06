Loire, France

La campagne pour la présidence du Medef s’accélère. Le 3 juillet, le successeur de Pierre Gataz à la tête du syndicat patronale sera élu. En lice dans la dernière ligne droite : Geoffroy Roux de Bézieux, chef d’entreprise parisien originaire de Lyon et Alexandre Saubot, PDG ligérien d’Haulotte à L’Horme dans la vallée du Gier. Le candidat de la Loire était l’invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce jeudi matin. Interview.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Pourquoi être candidat à la présidence du Medef ?

Alexandre Saubot : Je crois que notre pays est à un moment crucial de son histoire, avec de nombreux défis à relever, la révolution numérique, la transition écologique, la transition énergétique, et les réponses à toutes ces questions pour notre pays sont dans les entreprises. Le rôle du Medef, c'est évidemment de les accompagner, de les défendre pour répondre au mieux à tous ces défis et aujourd'hui il me semble que mon parcours, mon projet fait de moi le mieux placé pour se rôle, pour défendre nos entreprises et pour incarner un Medef adapté à son époque, le XXIe siècle et tous ses défis.

Quel président du Medef voulez-vous être ?

D'abord un patron de terrain, un patron à proximité de tous ses adhérents parce que la force du Medef c'est son réseau territorial, toutes ses fédérations adhérentes, et le président du Medef doit être en appui de leurs actions, c'est absolument fondamental. Et puis dans une organisation comme le Medef, je veux aussi être un président qui joue collectif, qui s’assure que l'ensemble des adhérents sont pleinement partie prenante des décisions importantes que l’on doit prendre tous les jours. C’est pour ça que je propose à la fois, tous les ans en assemblée générale, de les consulter sur les grandes orientations du mouvement et c'est pour ça que je propose que un mandat raccourci à trois ans pour que au bout de trois ans, le président puis se représenter devant l'ensemble de ses électeurs, s'assurer qu'il est soutenu et préciser le projet qu'il entend mener dans les trois années qui suivent.

Pour être élu vous devez obtenir le soutien d’un maximum de fédérations. Vous avez celui de la fédération des industries, de la métallurgie, pas le soutien des patrons de la French Tech en revanche. Comment comptez-vous rassembler ?

Aujourd’hui, je pense que je suis le candidat qui a le plus large soutien dans tous les secteurs de l'économie. Dans l'industrie, vous l'avez rappelé, mais aussi dans le commerce, la construction et dans les services, y compris des syndicats qui représentent le numérique comme le Syntec Numérique. Aujourd'hui, il y a une vraie dynamique dernière ma campagne, un soutien très large, d'ailleurs j’ai été rejoins hier par le troisième candidat qui était Olivier Klotz. Et hier aussi, dans la presse, une tribune d’une cinquantaine de patrons de toutes tailles et de tous secteurs ont annoncé soutenir ma candidature donc la dynamique est clairement dans mon camp cette campagne.

Vos salariés disent de vous que vous êtes un patron sympa, social. Ce sera votre identité ?

Moi je considère qu'il est de la responsabilité du chef d'entreprise de parler avec tout le monde dans l'entreprise, il est de la responsabilité du patron du Medef de parler avec tous ses interlocuteurs à commencer par toutes les organisations syndicales. Maintenant, parler avec eux ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. On aura des divergences mais moi je veux conduire avec un dialogue franc, exigeant, pour que l'on puisse ensemble créer un cadre adapté à nos entreprises, leur permettre d’affronter tous les défis du XXe siècle.

Comment négocier sereinement, sans blocage ?

La première règle d’un dialogue social qui fonctionne c'est de partager les diagnostics, d'accepter de mettre en transparence tous les enjeux et tous les sujets sur la table avec les préoccupations des uns et les autres pour essayer de construire ensuite les solutions qui soient respectueuses des intérêts de chacun. Mais en tant que président du Medef, évidemment, mon premier souci sera de défendre les intérêts des entreprises dans un environnement où le cadre réglementaire est déjà très très contraint.

Et pour la Loire ? Que pourriez-vous apporter en tant que président du Medef ?

Sans doute un complément de notoriété. Moi ça fait 17 ans que je suis dans la Loire toute la semaine, dans mon bureau à quelques kilomètres de votre studio, que je connais les problématiques régionales, les difficultés de recrutement, l'éloignement. Je pense que ma connaissance du terrain et ma connaissance des réalités de cette France profonde que je vis depuis des années seront à la fois pour moi un atout à la présidente du Medef et j'espère un surcroît de lumière pour notre belle région.

À vous entendre dire ça, on peut se demander si vous comptez peser sur des dossiers locaux ? On pense évidemment à l’A45.

De façon générale je pense qu'il faut que le Medef se préoccupe de l'enjeu de la cohésion des territoires, des infrastructures, de toutes ces zones qui ont du mal à être desservies et il faut absolument qu'on arrive à apporter, au-delà de l'exemple que vous citez, évidemment très important, la démonstration que la création de richesses, que le développement économique dans notre pays passent par une vraie politique de cohésion des territoires, de développement des infrastructures aux bons endroits et cela fera parti de mes combats et de mes priorités de président du Medef.

Doit-on comprendre que vous défendrez le projet d’A45 ?

Ah moi, je soutiens tout ce qui permet le développement économique et l’A45 en fait clairement parti.