INTERVIEW - "Je veux bientôt monter ma boîte", Steven, Gardois de 20 ans embauché en CDI après l'apprentissage

À l'occasion de la journée spéciale sur l'apprentissage sur France Bleu Gard Lozère, on s'intéresse au parcours d'un Nîmois qui est un des nombreux exemples que ce mode de formation permet un accès rapide à l'emploi. Steven Souchon a terminé son contrat d'apprentissage en 2022 et il est, à 20 ans, embauché en CDI à Bouillargues chez Génie Fluide Entreprise comme plombier-chauffagiste.

Vous devez faire des envieux chez vos copains ?

Ils sont contents pour moi, c'est sûr. Alors on a pris des voies assez différentes. Il y en a qui m'ont suivi dans l'apprentissage et d'autres qui ont suivi dans leur scolarité classique les études. Mon but premium, c'est d'ouvrir ma propre entreprise. Une petite entreprise, seul ou avec quelques apprentis.

Comment vous avez compris que l'apprentissage était une voie rapide vers l'emploi ?

Je ne dirais pas que j'étais passionné, mais j'ai vite pris goût au métier, notamment grâce au stage de troisième qu'on effectue. J'ai vite compris que c'était là-dedans, qu'il fallait que je me dirige. J'étais plus manuel et je ne me voyais pas rester assis sur une chaise, en cours. Mon père, par exemple, était carrossier. C'est aussi grâce à lui que j'ai suivi cette voie. Et ma mère dans des bureaux.

Pourquoi aller vers ce métier ?

J'ai découvert pendant le stage qu'il y avait vachement de voies. On dit "plombier-chauffagiste", mais on ne fait pas que ça. En fait, on peut toujours faire du sanitaire un jour, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation. C'est tellement vaste comme métier.

Vous avez aussi été MAF (Meilleur apprenti de France) deux fois consécutifs en 2019 et 2020 ?

On avait une maquette à réaliser avec un certain temps pour l'exécuter, pendant un mois. On doit être le plus précis possible au millimètre et que ce soit le plus joli aussi. C'était un plan comme on peut en avoir tous les jours : une salle de bain avec un réseau de chauffage, un radiateur. C'est du concret, mais ça se joue au millimètre près.

Quel message aimeriez-vous faire passer aux jeunes qui hésitent à se lancer dans l'apprentissage ?

Il ne faut pas avoir peur de partir dans le bâtiment. Je sais que c'est encore très mal vu de nos jours, qu'on dit que c'est une voie de garage. Ce n'est pas du tout le cas quand il y a vachement de beaux projets à réaliser là-dedans.

