INTERVIEW - Le Coq Gourmet, le circuit court 2.0

Créé en Juillet 2019 par Loïc Lebourg, Le Coq Gourmet est un site Internet proposant des spécialités régionales françaises en livraison directement chez vous. Son but : mettre en avant la diversité des produits de nos régions.

Pour cela, Loïc et son équipe se rendent directement chez les producteurs et dénichent pour les consommateurs des spécialités de la région visitée, mais pas seulement. La volonté du jeune entrepreneur est aussi de dénicher des produits moins connus, mais tout aussi qualitatifs et gourmands. L'occasion de valoriser le savoir-faire de tous les producteurs français.

Les produits sont ensuite envoyés, directement chez les clients du Coq Gourmet, sous forme de coffrets. Petite précision : il ne s'agit pas d'un envoi en "one shot". Si les consommateurs sont intéressés par des spécialités, ils peuvent les retrouver dans la boutique en ligne du site.

A chaque ouverture du colis, c'est donc un véritable voyage culinaire qui s'offre à vous. Un circuit court 2.0, du producteur aux consommateurs.

Ecoutez Loïc Lebourg nous présenter Le Coq Gourmet.