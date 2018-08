Occitanie, France

La présidente du Médef Occitanie participe à l'université d'été de l'organisation patronale à Jouy-en-Josas. Sophie Garcia admet que l'année 2018 est "bonne" mais elle est un peu inquiète pour la rentrée :

"Quelques inquiétudes sur des retours en arrière : des promesses comme les reports de charges promises pour janvier qui ne seront effectives qu'en octobre 2019. L'idée que les entreprises devront peut-être payer les quatre premiers jours d'arrêt maladie... J'espère que ces annonces ne vont pas ternir le moral." Sophie Garcia, présidente du Médef Occitanie

Sophie Garcia profitera de cette université d'été pour mettre en avant la problématique du moment selon elle dans la région :

"Notre région est très vaste avec deux métropoles et une très grand ruralité, de très grandes disparités. On a des difficultés de recrutement et pas que dans le bâtiment! Dans la chimie, l'automobile, le textile qui n'arrivent pas à recruter des personnes sans qualification et ça c'est peu connu".

Comment l'expliquer? Sophie Garcia met en avant la mobilité. "Mais on a aussi beaucoup de besoin de bac pro, de CAP et l'accès au numérique au fin fond des territoires pour les entreprises mais aussi pour les travailleurs qui pourraient travailler à distance. On a cette chance d'avoir le conseil régional, les CCI, la préfecture et même le rectorat avec qui on travaille bien mais il faut continuer"

L'Occitanie compte 12 000 PME.