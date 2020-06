Inteva Products France en redressement judiciaire : 246 emplois concernés à Esson

Inteva Products France a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Orléans. L'équipementier automobile emploie 663 salariés dont plus du tiers à Esson dans le Calvados. Il cherche un repreneur pour ses 3 sites de productions dont le siège de Sully-sur-Loire.

Le tribunal de commerce d'Orléans a accordé ce mardi 9 juin la mise en redressement judiciaire d'Inteva Products France avec période d'observation de six mois a-t-on appris auprès du groupe et du tribunal.

La cessation de paiement est effective au 8 juin et une nouvelle audience est fixée au 7 juillet prochain.

Elle va permettre à l'équipementier automobile de trouver des solutions et notamment un ou des repreneurs pour ses trois sites de Sully-sur-Loire (176 salariés), de Saint Dié (241 salariés) et d'Esson (246 salariés).

Les salariés des trois sites avaient été informés ce lundi que le groupe américain souhaitait se déclarer en cessation de paiement après avoir essuyé des pertes de l'ordre de 21 millions d'euros l'an passé selon les syndicats.

Deux administrateurs ont été nommés afin d'assister la direction du groupe "dans la recherche de solutions de continuité, dont celle d’un adossement auprès de repreneurs" explique le groupe.

L'équipementier automobile qui fabrique notamment des moteurs électriques sur son site normand cherche effectivement à retrouver un repreneur pour ses sites.

Inteva Products France explique dans un communiqué évoluer sur un marché fortement concurrentiel sur des produits dont les marges sont faibles.

"Notre entreprise était en situation de pertes et de consommation de trésorerie depuis plusieurs années déjà. (..) La conjoncture actuelle a été marquée simultanément par l’arrêt total des 3 sites de production d’Inteva Products France, liée au COVID-19, le fort ralentissement des ventes de véhicules neufs et le lent redémarrage de nos clients. La rencontre de ces événements défavorables à notre activité, entraîne une réduction significative de notre chiffre d’affaires et de notre trésorerie.

Malgré le recours au chômage partiel, et n’ayant pas accès au Prêt Garanti par l’État (PGE) pour cause de fragilité financière, Inteva Products France n’est pas à même de payer ses dépenses courantes ordinaires."

C'est un coup dur pour les salariés d'Esson. Le site vient d'installer une nouvelle chaîne de production et la production s'apprêtait à remonter la semaine prochaine à 80% de ses capacités.

Le site d'Esson est cependant le mieux armé pour une cession, estime Philippe Guilbert, délégué syndical CFTC "de par notre carnet de commande, de par nos marges et de par les produits que l'on fabrique."