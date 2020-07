Inteva Products France : la recherche de repreneurs prolongée jusqu'au 28 août

La recherche de repreneurs se poursuit pour le sous-traitant automobile Inteva Products en redressement judiciaire depuis juin. Le tribunal de commerce d'Orléans a jusqu'ici reçu 4 offres : espoir pour les sites de Sully (Loiret) et d'Esson (Calvados) mais inquiétude pour celui de St Dié (Vosges).

Il faudra patienter encore un peu pour connaître le nom de l'éventuel repreneur de la société Inteva Products France. L'équipementier automobile, filiale d'un groupe américain, possède trois sites en France : Esson (Calvados, 246 salariés) ; St Dié (Vosges, 241 salariés) et Sully-sur-Loire (Loiret, 178 salariés) où est situé le siège social. L'entreprise, spécialisée dans les systèmes électriques pour les lève-vitres et le verrouillage et dans l'emboutissage, a été placée en redressement judiciaire le 9 juin dernier.

Un nouveau délai accordé pour les éventuels repreneurs

Les repreneurs avaient jusqu'au jeudi 16 juillet pour se faire connaître auprès du tribunal de commerce d'Orléans. Le dossier a fait l'objet de quatre "marques d'intérêt" de la part de candidats à la reprise - mais le tribunal estime que les propositions manquent de précision et a accordé un nouveau délai pour les affiner ou pour recevoir d'autres offres. La date-butoir a été fixée au 28 août.

"On est relativement optimiste pour les sites d'Esson et de Sully, mais franchement inquiet pour le site de Saint-Dié-des-Vosges", analyse Philippe Guilbert, délégué syndical CFTC chez Inteva, à l'issue d'un point d'étape organisé ce vendredi par les administrateurs judiciaires. En fait, l'offre la plus sérieuse émane... de la société Inteva elle-même, qui conserverait 344 salariés sur les 665.

Le site de St Dié sacrifié ?

"La moitié de l'emploi serait préservée, mais ce chiffre pourrait être revu à la hausse", confie Philippe Guilbert. "En revanche, le projet prévoit de sacrifier le site de Saint-Dié, qui serait carrément fermé. Inteva pourrait ainsi profiter de la crise sanitaire pour se faire financer un plan social à moindre frais..." L'usine vosgienne souffrirait de la concurrence d'un autre site du groupe américain, localisé en Roumanie, et qui fabrique lui aussi des systèmes de verrouillage. "Après, deux des trois autres candidats à la reprise sont des équipementiers automobiles, et l'un prévoit de garder tous les sites mais cette offre n'est, pour le moment, pas très aboutie."

Le dossier est donc loin d'être clos. Le tribunal de commerce d'Orléans a prévu de choisir le repreneur le 22 septembre.