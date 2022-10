“Inutile de baisser les températures de nos piscines et nos gymnases” - Aristide Olivier (Caen-la-Mer)

Baisser d’un degré la température de l’eau des piscines municipales, de deux degrés le chauffage dans les gymnases. Réduire la consommation d’électricité” pour l’éclairage public. Trois des mesures présentées hier par le gouvernement dans son plan de sobriété énergétique . Aristide Olivier, vice-président Caen-la-Mer, en charge des finances et du sport, fait le point sur l'impact de ce plan à l’échelle des bâtiments administrés par l’agglomération caennaise.

Aristide Olivier : Pour les piscines de Caen-la-Mer, on chauffe les bassins à 27 degrés. C'est déjà inférieur à la moyenne nationale, parce qu'on n'a pas attendu cet engouement immédiat sur cette question importante. Notre démarche a commencé en 2014. Il reste l’exception des bassins plutôt ludiques qui, eux, sont chauffés à 29 degrés. Je pense qu'on réduira d'un degré, certainement, mais pas davantage. Parce qu'évidemment, quand on a des tout-petits, des bébés nageurs, ça pose des questions de santé.

France Bleu : Et pour les gymnases ? Là, le gouvernement demande deux degrés en moins

Aristide Olivier : Pour les gymnases. Ce sera compliqué puisqu'on est déjà à 14 degrés. Je vois que beaucoup de villes, depuis quelques jours, s’inquiètent de devoir passer de 18 à 15 degrés, ou de 19 à 14 degrés. On était déjà dans le train des économies d'énergie puisqu'on a économisé 35% de notre consommation d'énergie depuis huit ans. Il faut poursuivre, mais aller en dessous de 14 degrés, ce sera un peu compliqué notamment pour les plus jeunes.

France Bleu : Il est recommandé de couper l'eau chaude dans les locaux administratifs, sauf pour les douches. C'est avec effet immédiat ?

Aristide Olivier : Alors non, évidemment, sur toutes les parties sanitaires, il faut voir comment on peut traduire cette mesure sur le plan concret. Je pense qu'il faut évidemment, de manière collégiale, s'engager dans cette démarche. Mais c’est compliqué et voir si c'est techniquement possible.

France Bleu : Dans les écoles également, plus d’eau chaude ?

Aristide Olivier : Alors il faut déjà dire que dans la plupart des écoles, les enfants se lavent les mains sans eau chaude. Parce que les robinets ont des poussoirs assez classiques. Après, sur toutes les parties plus adultes, on regardera de la même manière si techniquement, c'est faisable.

Aucun changement dans l’éclairage public

France Bleu : Est ce que l'éclairage public est un levier envisagé ? À Vire, par exemple, depuis le week-end dernier, beaucoup de lampadaires sont éteints désormais la nuit.

Aristide Olivier : Nous n’allons pas toucher à l’éclairage public parce qu'on a renouvelé 10.000 des 15.000 points lumineux de la ville pour les transformer en LED. C'est une consommation qui est vraiment du coup très réduite. Ces 10.000 points lumineux renouvelés représentent un coût de 200 000 € d'électricité par an. Alors que les 5.000 autres ont un coût de 700 000 €. Donc la différence est énorme et il y avait vraiment un intérêt à le faire.

France Bleu : Est-ce que les animations de Noël seront maintenues comme chaque année en termes d’illuminations ?

Aristide Olivier : Oui dans la totalité, puisqu'il faut avoir en tête que la consommation d'énergie pour les illuminations de Noël pour la ville de Caen, c'est 3.200 €. C'est déjà une belle somme, mais à l'échelle de notre consommation d'énergie, ça reste une petite somme. Et priver les Caennaises et les Caennais de ce moment festif n'est pas forcément un bon choix.

L’incertitude du prochain contrat de fourniture d’électricité

France Bleu : L'envolée des prix du gaz et de l'électricité est très marquée cette année. Quel impact cette année sur les finances de Caen-la-Mer ?

Aristide Olivier : Oui, c'est un surcoût important mais qui reste limité parce qu'on est encore protégé par des contrats qu'on avait signé avec notre distributeur jusqu'à la fin de l'année prochaine. Pour Caen-la-Mer, c'est près de 2,6 millions d'euros supplémentaires en 2023. Ce qu'on craint fortement, si la tendance reste la même, c'est qu'à partir de 2024, ces hausses soient deux ou trois fois plus importantes. Pour l'instant, on a une hausse, mais qui reste mesurée par rapport à d'autres collectivités.

France Bleu : Donc la renégociation de ces contrats sera cruciale, y compris pour la fiscalité des Caennais en bout de ligne ?

Aristide Olivier : Alors sur Caen-la-Mer, il faut être très clair. Nos difficultés liées à cette hausse du coût de l'énergie ne pourront pas se régler par l'augmentation d'impôts, quel que soit notre avenir. Il faut avoir en tête qu'à Caen la Mer, sur 240 millions d'euros de recettes, l'impôt des ménages ne représente que 3,5 millions d'euros. Donc on n'est pas du tout à l'échelle des enjeux et c'est pas du tout une piste qu'on va explorer.