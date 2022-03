Invasion de l'Ukraine et hausse des prix du carburant : des transporteurs basques pourraient déposer le bilan

La crise ukrainienne et l'augmentation des prix des carburants pourraient avoir des conséquences irrémédiables pour certains transporteurs du Pays basque. Des professionnels envisagent d'arrêter de circuler et de recourir à du chômage partiel.

"Si vous l'avez, un camion vous l'a porté" résumait il y a quelques années le slogan d'une campagne de communication en soutien aux chauffeurs routiers. Les temps ont changé et à cause de la hausse des coûts des carburants, plusieurs transporteurs envisagent d'arrêter de circuler partiellement. Ils pourraient même mettre leurs collaborateurs en chômage partiel. Caroline Auger, la secrétaire générale de l'organisation des petites et moyennes entreprises des transports routiers (OTRE) des pays de l'Adour signale que des redressements et même des dépôts de bilan sont en vue dans le secteur. Face à cette situation inédite, l'OTRE a réclamé un plan de sauvegarde au gouvernement.

L'aéronautique impacté aussi

Deux semaines après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les experts du monde économique soutiennent que le conflit impactera aussi le Pays basque. Sur le port de Bayonne la répercussion potentielle est de 7% et en Soule l'activité des sous-traitants aéronautiques a déjà baissé. La société Spi Aéro de Mauléon fait déjà les frais de l'arrêt de la production d'avions russes. Des inquiétudes pointent également du côté du groupe Alkar, à Mauléon.

Sébastien Carré le délégué général de la CPME-64, qui regroupe 1 600 entreprises du Pays basque, assure que l'augmentation du prix des énergies n'arrange rien. Il redoute un manque de matières premières comme le bois ou les composants électroniques. La CPME-64 craint un ralentissement imminent de la consommation.