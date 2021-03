Inventé en pays catalan, ce parasol antivol permet de mettre ses affaires à l'abri des voleurs

On se demande pourquoi personne n'y a pensé plus tôt tellement l'idée parait évidente ! une jeune entreprise des Pyrénées-Orientales propose un parasol permettant de mettre ses affaires à l'abri du vol pendant la baignade. Grâce à son système d'ancrage au sol, il est également capable de résister au vent sans jamais s'envoler. Après plusieurs années de recherche et d'amélioration, le produit baptisé "Para'vols" a été breveté et est désormais assemblé dans un atelier de Pollestres.

"Il ne pèse que 1,5 kg et il a été conçu de façon à être très facile à installer", explique Laurent Vignoulle, le géo-trouvetou qui a développé le produit, "il est doté d’une pelle intégrée qui permet de creuser un trou dans lequel on dépose le pied. Une fois recouverte de sable, la pelle agit comme une ancre, et garantit que le parasol ne bouge pas, même en cas de vent fort."

Véritable point fort : un coffre sécurisé par un cadenas à code est intégré au montant du parasol. Au moment d'aller se baigner, les vacanciers peuvent y déposer leurs objets précieux : clés de voiture, portefeuille, téléphone... "Le para'vols permet aussi d'attacher votre sac, et pour les propriétaires de chiens, vous garderez votre meilleur ami en sécurité et à l’ombre", précise Laurent Vignoulle.

Si le vent ne peut pas arracher le parasol, un voleur ne le peut pas non plus. Seul le propriétaire est en mesure de retirer le pied du sol, grâce à un ingénieux système. "Le retrait ne prend que quelques secondes, sans effort. Il suffit de défaire le cadenas et de s’en servir comme une poignée : en tirant à 45 °, le pied sort tout simplement du sable."

Entièrement assemblé dans les Pyrénées-Orientales, la para'vols est vendu en ligne à partir de 34 euros. Plusieurs modèles sont proposés, dont un spécialement conçu à destination des clubs de plage et des campings. Une remise de 10% est accordée aux auditeurs de France Bleu Roussillon jusqu'au premier avril pour l'achat d'un ensemble complet para'vols + parasol, avec le code "FBR".