Investir dans l'immobilier dès 10 euros avec Bricks, entreprise à Montpellier

Rendre l'investissement immobilier accessible à tout le monde, c'est l'objectif de Bricks. Cette société de Montpellier créée en avril 2021. Elle permet à tous les budgets d'acheter les "briques" d'un immeuble, c'est à dire une part. À partir de 10 euros investis, une personne devient co-propriétaire et touche une fraction du loyer tous les mois. Le contrat engage la société et le client sur plusieurs années. Au bout desquelles, l'immeuble est revendu. C'est à ce moment-là que le client récupère son argent et une plus-value.

Entretien avec le fondateur de Bricks, Cédric O'Neill.

Avec Bricks, on peut investir dans l'immobilier avec seulement 10 € ?

C'est exactement l'idée : permettre à n'importe qui d'investir dans l'immobilier à partir de 10 €. Le constat a été de se rendre compte que beaucoup de personnes ne pouvaient pas avoir accès au crédit immobilier, donc ne pouvait pas investir dans l'immobilier.

Donc on s'est dit qu'on allait prendre le problème à l'envers, acheter des immeubles qu'on divise en parts de 10 € et permettre à n'importe qui d'investir très facilement. Et surtout de récupérer tous les mois une fraction des loyers au prorata du montant investi.

Quel est le retour sur investissement pour la personne qui investit ?

Il va y avoir deux retours, un premier retour qui va être les loyers. Elle va récupérer un bout des loyers tous les mois. Deuxièmement sur la vente parce que l'immobilier a tendance à prendre de la valeur dans le temps. Au bout de sept ans, on va revendre l'appartement ou l'immeuble qu'on a acheté. Sûrement plus cher que ce qu'on l'avait acheté au départ. À ce moment là, la personne va récupérer un bout de la plus value qui a été générée dans le temps. Et donc en terme de rendement, on est sur 8 à 10 % de rentabilité à l'année au global.

Concrètement, si j'investis 10 €, combien j'ai gagné à la fin d'une année ?

Sur 10 €, vous n'allez pas forcément gagner beaucoup parce qu'en investissant 10 €, vous allez gagner 1 €. Ce qui correspond à 10 %. Par contre, dès qu'on est sur des montants plus importants, ça peut devenir significatif.

Dans la mesure où, si on prend le livret A en comparatif, on est actuellement à 2 % de rentabilité sur le Livret A, donc là c'est cinq fois la rentabilité associée à un Livret A.

Une fois qu'une personne a investi dans un immeuble. Qui s'occupe de trouver les locataires du loyer, de tout le côté administratif qui incombe quand on est propriétaire ?

Ça peut effectivement vite être un cauchemar d'investir dans l'immobilier parce qu'il y a une gestion qui peut être assez lourde derrière. Et c'est ce qui est intéressant au niveau de notre plateforme, c'est que toute la gestion est intégralement prise en charge par les équipes de Bricks. Quand vous investissez de l'argent, on ne vous demande rien du tout. On s'occupe de toute la gestion au même titre que si c'était une agence immobilière qui avait fait ça pour vous.

Si jamais on a investi et qu'on ne veut plus être copropriétaire d'un des immeubles, comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut retirer notre argent ?

Déjà, il y a un délai de rétractation de quatorze jours. Ensuite, vous vous engagez sur un contrat de 7 à 10 ans. Nous, on s'engage à revendre l'immeuble sous 7 à 10 ans et donc c'est à ce moment là que vous allez récupérer votre argent.

Mais comme c'est une période qui peut paraître assez longue, on a mis en place ce qu'on appelle un marché secondaire sur lequel vous pouvez dire que vous possédez des briques de tels immeubles avec 8 % de rentabilité à l'année. Une autre personne va pouvoir vous racheter les parts de cet immeuble.

Votre société Bricks a été lancée en avril 2021. Vous passez maintenant à la vitesse supérieure ?

Effectivement, on passe à la vitesse supérieure parce qu'on a bien accéléré. On a un peu plus de 50 000 personnes qui ont déjà investi sur notre site internet. Ça représente 40 immeubles qui ont déjà été achetés. On était uniquement sur la France et là, aujourd'hui, on se développe au Portugal. On a déjà trois immeubles qui ont été achetés au Portugal. On permet à n'importe qui en France de pouvoir investir sur des immeubles aussi au Portugal. Donc à Porto, Lisbonne ou les rentabilités sont plus importantes que ce qu'on peut retrouver en France.

Plus d'informations sur le site de Bricks en cliquant ici.