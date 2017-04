Investissement réussi pour PSA : le site de Mulhouse transformé en usine du futur

Le groupe PSA a investit 400 millions d'euros pour transformer le site de Mulhouse. Le nouvel atelier de montage est actif depuis un mois et pourra à terme produire 6 véhicules différents sur la même chaîne de montage et grâce aux nouvelles technologies les conditions de travail ont été améliorées.

Le directeur industriel du Groupe PSA, Yann Vincent était présent hier sur le site de Mulhouse pour découvrir les transformations. © Radio France - Romane Porcon

Flexibilité, qualité et bien-être

Pour parvenir à ses objectifs, PSA s'appuie sur le full kitting. Des robots filoguidés, les "AGV", déambulent selon des chemins très précis et amènent aux ouvriers les pièces détachées dont ils ont besoin, plutôt que d'obliger ces derniers à se déplacer pour trouver ce qu'ils cherchent." Régis Tournoux est le directeur du montage "On prépare pour chaque voiture toutes les pièces qui sont nécessaires on peut considérer 800 pièces pour une voiture, qui sont acheminées par petits convois et qui viennent sur chaque poste de travail apporter les pièces qui seront montées sur le véhicule."

Un nouveau système qui permet de mieux gérer les flux, Romain Le Maou, chargé de projet pour le nouveau ferrage de Mulhouse : "Etre capable de faire dans un atelier 6 voitures complètement différentes alors qu'avant on n’était pas capable de le faire et être capable de répondre à un volume du commerce qui peut changer, variation du mix qui peut changer, plus de berline moins de break ou plus de break moins de berline."

L'usine du futur c'est aussi des meilleures conditions de travail. L'utilisation de lumières led permet d'avoir un éclairage plus blanc pour un meilleur contrôle des véhicules et plus agréable pour les ouvriers. L'objectif est aussi de limiter les déplacements : "Avant l'opérateur suivait la voiture en marchant en même temps qu'il faisait ses opérations de montage aujourd'hui il a juste à se mettre à côté de la voiture. Il a une servante qui suit la voiture où il y a tout ses outils. Il n'a plus besoin de marcher, il se déplace sur un tapis en caoutchouc qui va à la même vitesse que la voiture." L'objectif a terme fabriquer 6 modèles de voiture sur cette même chaîne de montage avec une cadence de 60 véhicules heures.