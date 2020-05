Île-de-France : "après le confinement, il faudra continuer le télétravail ou les horaires décalés"

Arnaud Félix, expert en mobilité des salariés chez Kisio, un agence de conseil aux entreprises, était l'invité de France Bleu Paris ce vendredi premier mai. Pour lui, les solutions mises en place pendant la pandémie doivent pouvoir perdurer.

En Île-de-France, des déplacements que si nécessaire

Depuis le début du confinement, les entreprises françaises ont été contraintes à trouver des solutions pour faire travailler leur salariés. Et ça devra continuer après le déconfinement explique Arnaud Félix, surtout en Île-de-France, pour éviter notamment de trop prendre les transports en commun.

La mise en place du télétravail ou des horaires décalés, c'est un vrai plus pour le bien-être des salariés

"Il va falloir que les entreprises et salariés réfléchissent intelligemment à ce qui est le plus pertinent, notamment pour que les déplacements ne se fassent que si nécessaire, et en toute sécurité" explique l'expert en mobilité. Le télétravail et les horaires décalés pourraient donc continuer quelques temps, voir tout le temps.

Le télétravail, une solution durable ?

Arnaud Félix espère que les solutions mises en place seront installées dans la durée. "Je le préconise depuis plus de vingt ans. Souvent les entreprises sont réfractaires, mais aujourd'hui, elles le réalisent obligatoirement. Ça peut être un vrai plus pour le bien-être des salariés".