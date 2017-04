INVITÉE - Annick Cressens, maire d'Arêches-Beaufort, conseillère départementale

Comment inciter les jeunes à fréquenter les stations de ski ? Annick Cressens, maire d'Arêches-Beaufort, anime un groupe de travail sur les classes de découverte au sein de l'Association nationale des maires de stations de montagne, l'ANMSM.

Depuis plus d'une décennie les voyants clignotent sur la fréquentation des classes de découverte : désaffection des enseignants qui craignent les lourdeurs administratives, manque de moyens financiers des familles et parfois aussi l'inquiétude sur les risques d'accident quels qu'ils soient, désengagement des communes qui vendent le patrimoine des centres de vacances devenus obsolètes et moins rentables que les résidences de tourisme. Il faut donc agir mais par où commencer ? Les acteurs de la montagne sont-ils tous mobilisés sur ce chantier ?

ECOUTER : itw en intégralité d'Annick Cressens, maire d'Arêches-Beaufort (durée : 6'04)