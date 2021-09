Invité Grand Format: Le patron de l'URSSAF répond a toutes vos questions ce mercredi matin

Après un an et demi de crise sanitaire, l'URSSAF vole au secours des entreprises et des indépendants à travers un plan de relance destiné à les aider à passer la crise. Son directeur, François Hiebel, sera notre invité Grand Format ce mercredi matin.