INVITE - Grégoire Hamel, PDG de la Compagnie Alpine d'Aluminium à Cran-Gevrier

La ministre de l'Economie sociale et solidaire Martine Pinville revient à Cran-Gevrier ce jeudi, pour rencontrer les salariés de la Compagnie Alpine d'Aluminium, un an et demi après la reprise de leur entreprise en SCOP. L'entreprise peine à trouver les financements.

La ministre de l'Economie sociale et solidaire Martine Pinville rend visite aux salariés de la Compagnie Alpine d'Aluminium à Cran-Gevrier ce jeudi, un an et demi après la reprise de leur société en SCOP. Elle était venue les soutenir en juillet 2015. Ils sont désormais 50 salariés associés dans l'entreprise, sur un effectif de 90.

"Pour aller plus loin, il faut réinvestir dans l'usine, l'actionnaire précédent ne l'avait pas fait depuis dix ans ", explique le PDG Grégoire Hamel

Depuis quatre mois les comptes de l'entreprise sont à l'équilibre, ce qui n'était plus arrivé depuis au moins cinq ans (la Compagnie Alpine d'Aluminium avait déposé le bilan fin 2014). Mais il faut réinvestir dans l'outil de production, c'est d'ailleurs ce qui était prévu dans le plan de reprise (trois millions d'euros d'investissement sur au moins trois ans). Or deux des quatre banques engagées dans le plan sont réticentes à faire les derniers prêts.

Le PDG de la Compagnie Alpine d'Aluminium Grégoire Hamel a vu arriver ces derniers jours une solution via l'aide à la réindustrialisation de l'Etat, qui pourrait être confirmée par la ministre.