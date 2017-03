INVITÉ - Jean-Patrick Bailhache, secrétaire général de l'Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie Savoie

Les formations en alternance recrutent ! Du CAP au BTS et les écoles d'ingénieur, elles sont la voie royale pour trouver du travail. Une campagne d'information est lancée cette semaine en Savoie pour découvrir les six CFA du département.

L'apprentissage a le vent en poupe selon les chiffres du ministère du travail avec une hausse de 2,1 % des nouveaux contrats en 2016. Pourtant, il reste toujours des places vacantes dans les Centres de Formation d'apprentis.En Savoie, la hausse atteint même 15 %, preuve de l'attrait pour cette filière mais cela ne suffit pas à combler le retard. Une campagne est lancée cette semaine auprès des jeunes et leur famille avec un site internet et un numéro d'appel pour s'informer : le 04 79 75 57 57. Ainsi le Centre de Formation des Apprentis de l'Industrie de la Savoie à La Motte-Servolex pourrait accueillir près de 400 jeunes et n'en forment actuellement que 270 par an, faute de candidats. Or l''alternance permet aussi à des élèves mal à l'aise au collège ou au lycée de trouver leur voie.

Laurent Morello, responsable pédagogique au CFAI de la Savoie, La Motte-Servolex

Les jeunes gens peuvent intégrer un CFA dès la fin du collège mais aussi à l'issue du parcours au lycée. L'alternance permet d'abord d'être autonome vis à vis de la famille et de vérifier de suite sur le terrain si la formation choisie est bien la bonne.

Jacques Féderbe, 19 ans, apprenti au CFAI de la Savoie en BTS Assistant Technique Ingénieur

Écouter l'interview en intégralité de Jean-Patrick Bailhache, Secrétaire général de l'UIMM Savoie (durée : 4'57)

"L'alternance est une réponse au chômage des jeunes"