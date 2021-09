Ile-de-France : 45.000 emplois à pourvoir dans le numérique au forum "Village numérique"

Vous souhaitez vous orienter vers le numérique ou chercher un travail ? Le secteur, en tension en Ile-de-France, et Pole Emploi organisent ce jeudi et ce vendredi un forum numérique pour mettre en relation recruteurs et demandeurs d'emploi.

La rentrée de septembre est toujours une période très dense sur le marché de l'emploi, et cette année encore d'avantage, après un an et demi de pandémie. Beaucoup de secteurs recrutent : le BTP, l'hôtellerie, la restauration et plus particulièrement le numérique où 45.000 postes sont à pourvoir en Ile-de-France. Ce qui signifie 45.000 recrutements à la clé de ce forum Village numérique, dont 80% de postes en CDI.

La demande dans le numérique est constante, explique Laurent Mater, expert à Pole Emploi et invité de la matinale, ce jeudi, sur France Bleu Paris. Ces besoins sont liés à la numérisation des entreprises, à la dématérialisation, aux innovations, ainsi qu'au développement de nouveaux outils nécessaires au travail à distance.

On croit trop souvent à tort qu'il faut avoir un profil de geek

"On croit trop souvent à tort qu'il faut avoir un profil de "geek" pour accéder à un poste de codeur, de développeur ou de créateur de sites web, alors qu'au contraire, on peut se former pour y accéder" fait savoir Laurent Mater. "Et _ce forum Village numérique rassemble justement 5.000 formations en Ile-de-France"_. Pole Emploi a regroupé toutes ces formations, dispensées par des écoles. L_e_s plus courtes durent trois mois, ce qui équivaut à 300 heures, les plus longues proposent une alternance de 18 mois.

. - Pole Emploi

Les femmes n'occupent que 26% des emplois dans le secteur

Le secteur du numérique, victime de ce profil de "geek", peine à recruter des femmes alors que les entreprises en recherchent, afin d'obtenir d'avantage de parité, puisque elles ne sont que 26%, face à 74% d'hommes.

Le secteur du numérique n'est occupé que par 26% des femmes en France © Sipa - Eric Audras

Accéder au site du village numérique