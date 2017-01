INVITE - Laurent Vanat, expert international du marché du ski

Les professionnels du tourisme des sports d’hiver français se retrouvent les 17 et 18 janvier pour Grand ski. Un rendez-vous incontournable pour préparer la saison 2016/2017. Mais les stations des Alpes concentrent-elles tous les critères pour assurer leur succès ?

"Si on ne fait pas d'efforts importants, on va avoir une érosion progressive de la clientèle" Laurent Vanat

Depuis plus de 10 ans, Laurent Vanat qui est basé à Genève, observe l'évolution du marché du ski à travers le monde entier et il est donc régulièrement consulté par les organismes de développement touristique comme Atout France. Lundi 16 janvier, lors des rencontres Grand ski qui précèdent donc les rendez-vous d'affaires et sont l'occasion, chaque année de faire le point sur les enjeux du moment, on a évoqué le renouvellement des clientèles. Et là-dessus, Laurent Vanat tire la sonnette d'alarme : que fait-on pour la clientèle dite domestique, la clientèle française ? que fait-on pour favoriser l'apprentissage du ski ? Nous avons peut-être les plus beaux domaines skiables du monde mais pour Laurent Vanat, cela risque bien de ne pas suffire pour contrer l'érosion de la clientèle.