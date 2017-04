INVITE - MArcel Chateau, président de la Cantine Savoyarde

La Cantine savoyarde a 33 ans. Un tiers de siècle qu'elle propose à Chambéry aux démunis des repas midi et soir. Son président Marcel Chateau passe la main ce jeudi après plus de sept ans à la présidence de l'association caritative.

Le président de la Cantine savoyarde Marcel Chateau passera la main ce jeudi après-midi après un peu plus de sept années à la tête de l'association. L'an passé la Cantine savoyarde a servi 72 000 repas, soit en moyenne 200 par jour. Mais depuis le début de cette année, c'est plutôt entre 250 et 300 repas par jour, les demandeurs sont 30% plus nombreux. Ce sont des sans-abris, et de plus en plus des réfugiés.

Les bénévoles de la Cantine savoyarde doivent faire cohabiter tout le monde autour des repas, ce qui n'est pas toujours évident.

La Cantine savoyarde vit des dons des entreprises, des artisans, commerçants, mais aussi des cantines de certains lycées et collèges, des hôpitaux. 60 à 70 tonnes de nourriture sont collectés chaque matin par les salariés et les bénévoles de l'association. Les propositions vont au-delà de l'agglomération chambérienne mais l'association n'a pas suffisamment de moyens pour aller collecter dans les Bauges ou dans l'avant-pays savoyard.