INVITÉ - Damien Delattre "Ponctuellement, on peut réaliser 15 ou 20 % dans les Foires aux vins"

Les Foires aux vins battent leur plein en ce moment en Côte-d'Or. Rémi Delattre, de sensation vin, propose des cours de dégustation et nous explique comment bien choiris sa bouteille lors de ces Foires.

Ça s'active dans les vignes en ce moment, on est en plein dans la période des vendanges... Et ça s'active aussi coté dégustation : chez les cavistes, dans les grandes surfaces, c'est la foire aux vins, qui dure tout le mois de septembre, et parfois jusqu'à mi-octobre selon les enseignes.

L'occasion de faire de bonnes affaires

Mais alors comment s'y retrouver entre toutes ces bouteilles ? Damien Delattre, de sensation vins à Beaune, propose des cours de dégustation et était l'invité de France Bleu Bourgogne ce vendredi matin. Tout d'abord, il souligne que "la foire aux vins, c'est vraiment l'occasion de faire de bonnes affaires". "Ponctuellement, on peut réaliser du 10, 15, voire 20 %, mais il faut être dans les premiers", ajoute-t-il.

Une vitrine pour les viticulteurs

Les viticulteurs sont plus visibles dans ces périodes-là, surtout chez nous : "Les vins de Bourgogne sont considérés comme rares donc là c'est vraiment l'occasion de dénicher des appellations confidentielles, qui sont pas mises en avant toute l'année", explique Damien Delattre.

Se faire conseiller par un caviste

Pour bien réussir sa Foire aux vins, Damien Delattre a quelques conseils : "Il faut regrouper et recouper les publicités que l'on reçoit, se faire conseiller dans son hypermarché et essayer d'acheter des vins à boire tout de suite", note-t-il. Damien Delattre a quelques bonnes idées de bouteilles : "Il faut aller voir les bons rapports qualité prix en Côtes Chalonnaises, sur Mercurey, Rully, Givry, ou dans le Mâconnais avec des Saint-Vérand par exemple, et ne pas oublier les Hautes-Côtes ni le crémant aussi, surtout que nous sommes à la fin de l'année", conclut-il.